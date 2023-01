Bigg Boss 16 : les fans de Shalin Bhanot trollent Tina Datta pour avoir traîné dans Dalljiet Kaur ; dire, ‘Bon marché, pathétique’ [Read Tweets]

Bigg Boss 16 verra l’un des combats les plus passionnés de l’épisode de ce soir. Tina Datta et Shalin Bhanot auront une vilaine prise de bec après avoir décidé de choisir Nimrit Kaur Ahluwalia comme capitaine. Cela signifie qu’elle gagne un Ticket To The Finale direct. À moins que les créateurs ne décident d’introduire une autre tournure dans la série. Shiv Thakare votera également pour Nimrit en tant que capitaine. Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary s’en prendront à Shalin Bhanot en tant que dogla. Ils diront qu’il a râlé à propos de Nimrit et maintenant il fait demi-tour et la choisit comme capitaine.

Tina Datta et lui vont se battre. Il dira qu’elle n’a rien fait dans la série à part s’en tenir aux garçons/hommes. Shalin fera un commentaire désobligeant. Tina Datta va perdre son sang-froid et dire qu’on ne peut pas attendre mieux d’un homme qui ne se souciait pas de la dignité de sa femme, Dalljiet Kaur à la télévision nationale. Elle dit qu’elle le giflera et quittera le spectacle ce week-end. Les fans de Shalin Bhanot l’ont appelée en disant qu’elle était une hypocrite. Ils ont dit qu’elle avait de nouveau porté le nom de Dalljiet.

Jab ye ghatiya aurat bol chuki hain ki usko koi matlab nahi hain #ShalinaBhanot se toh isko kyu mirchi lag rahi hain wo kisi ko vi capitaine banaye,ye kaun hoti hain dogla bolne wali,aur thik bola sha ne ladko k agey piche salut toh dikhti hain hamesha aur chipki hui salut dikti hain Sanjana (@Sanjana12520246) 17 janvier 2023

Tina peut aller à n’importe quel niveau mec..Kuch bhi bol deti Nous avons vu comment elle est allée sur sumbul papa … jabki sumbul ki galti thi bhi nhi..abt les actions de son père#ShalinBhanot pratiquement dit ce que nous avons tous vu … Stan et shiv se itnaa mitha banri … jabki coz d’elle … tous n’aiment pas parler avec lui Jyoti ? (@Siddy_SidNaaz) 17 janvier 2023

C’est la prérogative et la décision de Shalin de choisir le capitaine Nimmo, mais ce que Tina a dit est vraiment en dessous de la ceinture. honte à toi #tinaDutta ! Pas cher Pathétique niveau le plus bas franchi ! Honte à elle!#shalinBhanot #shalinKiSena#bb16 promotion pic.twitter.com/8l5t2xR7rH Aujla Sahab ? (@aujlaSahab_) 17 janvier 2023

EXPULSER #tinadutta urf daayan … ne faites pas la promotion d’une fausse femme qui a accusé un homme pour de l’argent …. elle est également mariée? yaha natak karti h single hone ka ….#salman plz à travers ce genre de dame et fausse féministe ki dukaan https://t.co/MobWzqvxO6 Amant de Kd (SHALIN BB16) (@sanaaaaa09) 12 janvier 2023

Le combat de Tina Datta et Shalin Bhanot aura également une mention de Sumbul Touqeer. Il lui reprochera d’avoir ruiné son lien avec l’actrice d’Imlie. Nous devons voir comment la maison se rallie derrière les deux.