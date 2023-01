Bigg Boss 16: les fans de Shalin Bhanot et Tina Datta ont un débat houleux sur les réseaux sociaux alors que le lien #ShaTina se termine sur une note hostile [Read Tweets]

Les créateurs de Bigg Boss 16 ont mis fin à l’angle d’amour de Tina Datta et Shalin Bhanot lors de ce week-end Ka Vaar. Aujourd’hui, le journaliste Dibang et Sandiip Sikcand sont venus en tant qu’invités. Tous deux ont saccagé les deux acteurs pour leur angle d’amour qui a été qualifié de faux. Tina Datta a déclaré qu’elle lui avait dit de rester à l’écart depuis quelques semaines maintenant. Ce n’était pas tout. Les deux ont également laissé entendre que Tina Datta était celle qui dirigeait Shalin Bhanot, et quand il s’est rapproché, elle a dit qu’ils n’étaient que de bons amis. Salman Khan leur a dit qu’ils n’avaient pas besoin de tout expliquer à tout le monde. Tina Datta a été régulièrement critiquée pour tout ce qui s’est passé avec Shalin Bhanot.

Les gens n’ont pas aimé ce que Sandiip Sikcand a dit à Tina Datta. L’actrice et le beau gosse se sont disputés après la fin du segment. Ils ont accepté de s’éloigner l’un de l’autre. Shalin Bhanot ressemble à un digne candidat pour les cinq ou six premiers étant donné que Tina et lui ont donné plus de contenu que Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan. Les fans des deux acteurs se critiquent pour tout ce qui s’est passé.

Sans pour autant #TinaDatta et #ShalinBhanot Piste de relation amour-haine, #BiggBoss16 aurait été un gros flop et ennuyeux en termes de contenu et nous pouvons ressentir la même chose depuis les derniers épisodes après la fin de #ShaTina Appelez ça Fake ou Real mais ils ont couru toute la saison. JC (@JC_BiggBoss) 14 janvier 2023

Parce que c’est exactement ce qu’elle a fait. Elle a dit je t’aime #ShalinBhanot ? plusieurs fois pour le jeter sous le bus selon sa convenance L’autonomisation des femmes n’est pas votre carte gratuite pour protéger les femmes sans vergogne comme Tina de leurs méfaits. Elle sera tenue responsable.#BB16 https://t.co/La2B7Dd4sm Sonam (@Sonamahuja1234) 14 janvier 2023

L’hypocrisie des gens comme @SandiipSikcand fait des feuilletons sur des femmes fortes mais abat une femme sur NTV pour 2 minutes de gloire et peu d’argent. Pourquoi la femme est-elle blâmée pour “Leading On” ? #TinaDatta ? #TinaDatta #Le chef Rakshit (@Rakshit01937311) 14 janvier 2023

Bien que l’histoire d’amour n’ait peut-être pas de fin comme Eijaz Khan et Pavitra Punia sur Bigg Boss 14 ou Tejasswi Prakash-Karan Kundrra sur Bigg Boss 15, elle a sûrement donné du contenu. La mère de Tina Datta lui a dit que Shalin Bhanot ne faisait la même chose que pour le contenu.