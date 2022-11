Bigg Boss 16 : Les fans de Priyanka Chahar Choudhary sont furieux alors qu’elle est scolarisée par Salman Khan ; dire: ‘C’est vraiment triste…’ [VIEW TWEETS]

Le Week-end Ka Vaar avec Salman Khan était lourd. Grand Patron 16 les candidats ont été scolarisés et comment leur comportement. MC Stan et Shalin Bhanot ont eu un gros combat qui a été critiqué par Salman Khan. C’était une question de violence physique et c’est contraire aux règles. En parlant de ce combat, Salman Khan a également claqué Priyanka Chahar Choudhary pour ajouter de l’huile sur le feu. L’animateur a déclaré que l’actrice se disputait et se battait même si rien ne la concernait. Elle était aussi appelée “double standard”.

We Are With Priyanka fait fureur sur Twitter

Maintenant, les fans de Priyanka Chahar Choudhary sont furieux contre les créateurs ainsi que Salman Khan. “Nous sommes avec Priyanka” est à la mode sur les réseaux sociaux et les fans lui témoignent leur amour. Beaucoup affirment qu’elle défend la droite et exprime ses opinions sans crainte. Même l’ex-concurrent VJ Andy a pris son parti.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Si la négativité, l’insécurité, la jalousie et l’hypocrisie avaient un visage NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA pic.twitter.com/qWU9ProCkj Nikita Singhaniya #BB16 #PCC (@IamSinghaniya) 20 novembre 2022

C’est vraiment triste de voir Pari être si mal ciblé pour avoir simplement pris position contre la violence ? . NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA ? Salina (@2971saleena) 21 novembre 2022

Pourquoi je soutiens Prii ? A cause de son beau côté Son esprit gagnant, Son respect pour les aînés, La façon dont elle traite avec amour La façon dont elle pense à tout le monde sans en connaître les conséquences, son respect pour l’opinion de chacun, une vraie dame NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA@TeamPriyankaFC_ pic.twitter.com/P7bhs3FGSz MUNEEB (@Muneebcreation_) 20 novembre 2022

Hypocrisie des couleurs ! – Ils ont soutenu Nimrit chaque week-end à Ka Vaar – Ils ont démotivé Priyanka à chaque week-end Ka Vaar ! Pourtant , ne pas perdre d’ espoir La vraie qualité d’ un gagnant ? NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA pic.twitter.com/6gmSXf2h3C ? (@DlpTweets__) 20 novembre 2022

Priyanka : yaar me muddo me aati hu , bolti hu je suis d’accord mais itni bhi buri nhi hu jitna ye sab bol rhe hai . Double standards jese mots utilisent kar rahe hai ! Oui Pri Nous savons tous ce que tu es NOUS SOMMES AVEC PRIYANKA#PriyankaChaharChoudhary #Pryyankit pic.twitter.com/w5GWzdZvqj ? (@DlpTweets__) 20 novembre 2022

Outre Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam et Sumbul Touqeer Khan ont également été la cible de Salman Khan au cours du Weekend Ka Vaar.