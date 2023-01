Bigg Boss 16 : les fans de Priyanka Chahar Choudhary sont contrariés par le commentaire “au cœur noir” d’Abdu Rozik ; dire, ‘Il est jaloux’ [Read Tweets]

On dirait que le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a rencontré de l’eau chaude avec les fans de Priyanka Chahar Choudhary. Le chanteur tadjik a donné des interviews pour promouvoir sa chanson Pyar et a également posté des interviews d’élimination. On a demandé à Abdu Rozik qui avait le cœur noir à l’intérieur de la maison. Il a dit que Priyanka Chahar Choudhary est une personne très égoïste. Abdu Rozik a déclaré qu’elle avait utilisé Ankit Gupta pour le spectacle. Il a également dit qu’elle ne peut pas penser au-delà d’elle-même, ce qu’il n’aimait pas. Comme on le sait, Abdu Rozik était très proche de Sajid Khan, Shiv Thakare et MC Stan. Les fans sont contrariés par ses commentaires sur Priyanka Chahar Choudhary.

L’actrice d’Udaariyaan l’a traité d’ange après avoir quitté la série. Priyanka Chahar Choudhary a appris que les gens l’aimaient en dehors d’Abdu Rozik. Les fans se demandent si c’est l’équipe du chanteur qui l’a coaché ​​pour dire du mal de Priyanka Chahar Choudhary. Jetez un œil aux tweets…

Oui, elle a raison dikhra tha shalin ou priyanka ki khushi aap waha andar nhi ​​le wo thi ou ek bat priyanka ek nombre ki égoïste hai ye abdu ne clair kiya bahar aake… ou est chuhiya se kya insécurité nimrit raani hai ou rahegi Karmjeet Kaur (@Karmjeet5757) 15 janvier 2023

Madali planifie une expulsion ankit bcss ils ne sont pas capables de digérer son bonheur Elle n’est jamais planifiée Abdu va abdu sait déjà que Sajid ji est parti il ​​sait déjà qu’ils sont tous les deux partis pour eux-mêmes. Mais l’expulsion d’un kit est choquante ! Karma recule un jour. Regardez qui dit son cœur noir. @??????????????? (@MeenuPa21919852) 15 janvier 2023

Il est trop influencé par les membres de Mandli que maintenant ses yeux deviennent aveugles. Tout d’abord, priyanka n’a JAMAIS utilisé personne, en particulier Abdu, jamais … une telle foutaise.#PriyankaChacharChoudhary #PriyankaIsTheBoss #PriyankaPaltan PriyAnkitlover (@AnshikaKashyap_) 15 janvier 2023

Priyanka abdu ke bare mein kabhi bhi galat nahi bola à abdu bahar ake vous saab bol rahe hai à vous saab acha hain? Ghan ki andar abdu khud jata tha priyanka se baat karne maintenant il dit priyanka au coeur noir, dimag khata hai bla bla Farz Zohra (@fazohra098) 15 janvier 2023

Pourquoi abdu rozik devrait-il être respecté alors qu’il fait une telle fausse déclaration à propos d’une personne qui se souciait vraiment de lui et le considère comme un ange alors qu’elle ne sait même pas que votre abdu parle de la merde d’elle même après son coming-out ! Gardez votre excès de confiance pour vous ! Shaima (@ShaimaYakoob) 15 janvier 2023

Il semble qu’Abdu Rozik doive repenser. Le spectacle est terminé maintenant et les différences devraient se terminer avec le spectacle lui-même. Les fans de Bigg Boss 16 ont adoré sa maturité dans la série. Peut-être est-il incapable de traiter correctement les questions. Les fans de Priyanka Chahar Choudhary conservent les reçus et il semble que les choses pourraient mal tourner !