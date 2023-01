Bigg Boss 16 : Les fans de Priyanka Chahar Choudhary fabriquent de faux identifiants de célébrités sur les réseaux sociaux pour faire campagne pour l’actrice ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss 16 se dirige vers sa finale. Priyanka Chahar Choudhary est la gagnante attendue de la saison. Elle a joué un bon match et son lien avec Ankit Gupta a été apprécié par beaucoup. De plus, elle a une base de fans établie, ce qui est un must pour la série. Priyanka Chahar Choudhary a fait une émission avec la chaîne, qui selon beaucoup est l’une des plus grandes conditions préalables pour gagner l’émission. Maintenant, certains fans de concurrents rivaux ont soulevé le problème que les fans de Priyanka Chahar Choudhary ont créé de fausses cartes d’identité de célébrités, en particulier des candidats éliminés pour faire campagne pour l’actrice.

Ce n’est pas la seule plainte concernant ses fans et les relations publiques. Beaucoup ont dit que son équipe traquait ouvertement ses rivaux sur les pages de médias sociaux de l’actrice. C’est quelque chose qui n’a été fait par aucun concurrent de Bigg Boss au cours des saisons précédentes. Jetez un œil à ces tweets…

Je ne comprends pas pourquoi ici certains fans (plan par PR) créent une fausse carte d’identité du candidat BB (en particulier les célébrités expulsées) et essaient de montrer qu’ils soutiennent tel ou tel. Cette saison, la fausse identité des célébrités est réalisée par les relations publiques de Priyanka et ce type de travail de relations publiques est ??. Grandir! pic.twitter.com/zXcNRIiOFQ #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 13 janvier 2023

Honteux et doit être appelé, pcc PR a été le pire. De la pêche à la traîne sous la publication d’un candidat sur les réseaux sociaux à de tels faux tweets, ses relations publiques ont été les pires que j’ai vues à ce jour dans toutes les saisons de bb. Ruhan (@hru95) 13 janvier 2023

#ShivThakare ko support ke liye aaise Fake IDs ki Jaroorat nahi Le vrai homme ordinaire Shiv ko support karta he Dil se …. Shiv_Squad Team Shiv (@ShivSquad1) 14 janvier 2023

Gautam a clairement dit que shiv est le plus fort de la maison dans son interview Noisette (@Hazel4505) 14 janvier 2023

Saari log ki fake iD hai ??? Uzma Khan (@UzmaKha76427173) 13 janvier 2023

Sabse bada travail de relations publiques négatives karti hai PCC ke PR …. par yeh sach koi bataiye toh unko galat banai jate hai Shilpa Roy (@ShilpaRoy08) 14 janvier 2023

Eh bien, les fans devraient se fier à ce que ces candidats éliminés ont dit dans les interviews. Gautam Singh Vig soutient Shiv Thakare. Sreejita De est l’équipe Priyanka Chahar Choudhary. Voyons maintenant si l’actrice est interrogée à ce sujet une fois qu’elle est hors de la série.