Bigg Boss 16: les fans de Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta critiquent les commentaires de Nimrit Kaur Ahluwalia sur les portions alimentaires du duo Udaariyaan [Read Tweets]

Selon de nombreux médias sociaux, Bigg Boss 16 semble ressembler à Bigg Boss 13. Il y a déjà deux groupes à l’intérieur de la maison. Aujourd’hui, Nimrit Kaur Ahluwalia a été entendu dire à Gautam Singh Vig que le duo Udaariyaan de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta mangeait des portions de nourriture beaucoup plus grandes que les autres. Elle a dit que les deux venaient toujours tôt et ramassaient leur nourriture. Elle a dit qu’ils mangeaient dans la même assiette et en prenaient de grandes quantités. Nimrit Kaur Ahluwalia a déclaré que la nourriture devrait être répartie équitablement entre tous les participants à l’émission. Cela a irrité les fans des deux. Ils ont le sentiment que Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta mangent dans leur propre portion et que personne n’a le droit de leur dire quoi que ce soit.

Les fans livides de #Priyankit ont critiqué Nimrit Kaur Ahluwalia pour ses “commentaires bon marché” sur le même sujet. Ils pensent que si elle avait un problème, elle aurait pu leur dire directement au lieu de médire avec Gautam Singh Vig. Jetez un œil aux réactions des fans en colère ici…

Nimrit est la tante des potins de la rue ?? Quel est le problème avec elle comment quelqu’un commente la nourriture#AnkitGupta #AnkitGuptainBB16 #AnkitGuptaStans #BB16 #BiggBoss16 ParamSinghFp (@paramsinghfp) 6 octobre 2022

Nimrit parle de la portion de nourriture de Priyanka et Ankit. ?? C’est tellement bas de sa koi madame ko batao aise kisi ke khane par nazar nahi rakhte. Répugnant #PriyankaChaharChoudhary #NimratKaurAhluwalia #BiggBoss16 Sharma ? (@ kanuhi10) 6 octobre 2022

. #ShivThakare était un peu en retard. Nimrit Shalin ko nhi bataya hota toh Shiv salut bajata pehle gong yaawr ?. Je ne peux plus supporter ce Nimrit autoritaire. Khudko PM samjhti hain woh bhen ! Et regardez comment elle parlait de quantités de nourriture de #Pryyankit ?#BiggBoss16 #bb16 ?????? (@Anastasia_Rupsa) 6 octobre 2022

Nimrit parle de la portion de nourriture de Priyanka et Ankit. ?? Répugnant. RÉPUGNANT. Kisi ke khaana ke barein mein kaise commentaire kar sakte ho ?#BB16 #Le chef SidharthShukla Fc2 (@SidhartFc2) 6 octobre 2022

Je n’ai jamais vu un vampire comme #NimritKaurAhluwalia elle ne peut même pas laisser les gens manger aussi, toujours (mauvaise garce) à leur sujet ofc la seule chose qu’elle sait ! Il est grand temps pour elle de commencer son propre jeu plutôt que de dire du mal de #PryAnkit! #BB16 #BiggBoss16pic.twitter.com/OnkIiTr6ff PRIYANKA CHAHAR FC (@sriyatweet) 6 octobre 2022

Nimrit Kaur Ahluwalia dit à Gautam Singh Vig que tout le monde devrait manger à temps car les deux prennent toujours la plus grande portion. C’est après que Gautam Singh Vig a fait quelques commentaires sur Shiv Thakare qui semblaient plutôt élitistes.