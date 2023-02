Bigg Boss 16 : les fans de Nimrit Kaur Ahluwalia dénoncent “l’élimination injuste” de l’actrice ; dire, ‘Salman Khan ne devrait pas continuer plus loin dans ce…’ [Read Tweets]

Bigg Boss 16 a vu l’élimination de Nimrit Kaur Ahluwalia. L’actrice a été évincée alors que Shalin Bhanot et Archana Gautam ont été sauvés par les votes du public. Les fabricants ont fait venir des personnes qui ont voté et l’élimination s’est produite. Cela rappelait un peu l’époque où les candidats étaient éliminés après une tâche au centre commercial. Nimrit Kaur Ahluwalia a réussi à impressionner les gens à sa sortie. Il est évident qu’elle a noué de véritables amitiés dans la maison. Le moment entre Shiv Thakare, Nimrit et MC Stan est de l’or pur. L’actrice était également douée pour faire passer ses arguments devant le public.

Ils pensent que les créateurs auraient pu annoncer une élimination en milieu de semaine en demandant des votes du public. Ils estiment que l’éviction de Sumbul Touqeer Khan et Nimrit Kaur était très injuste. Ses fans ont fait valoir qu’un petit nombre de personnes ne constituent pas l’ensemble du public de Bigg Boss 16. Ils ont partagé des captures d’écran de la façon dont elle a obtenu plus de votes qu’Archana Gautam et Shalin Bhanot sur Voot. Ils estiment qu’il est injuste que ces deux-là aient continué dans la série. Jetez un œil aux tweets…

Chudail #PCC essayé de copier #NimritKaurAhluwalia ? discours . Aucune confiance devant le public, ne peut que crier inutilement. Couleurs favorisant les non méritants #haut-parleur Fausse élimination Taposh Biswas (@gameslikeu) 6 février 2023

Expulsion totalement injuste Elle mérite dans le top 5 NIMRIT A GAGNÉ LES CŒURS#NimritKaurAhluwalia ? Aashu je suis fan de Shamita Shetty ? (@Shetty17Shamita) 6 février 2023

Ironiquement #NimritKaurAhluwalia ? et #UmarRiazL’expulsion de la maison bb a été la plus injuste de leur saison respective, mais les deux ont reçu tellement d’amour et d’appréciation à l’extérieur que ce n’est rien de moins que d’être le gagnant NIMRIT A GAGNÉ LES CŒURS Arsh n Kh n | TeamRD ? || (@Khabri_Arshan_) 6 février 2023

#NimritKaurAhluwalia ? était incroyable. Malheureusement, ce spectacle encourage n soutient les intimidateurs irritants hurlant criant des hooligans Anjali Verma (@Anjalivanjal) 6 février 2023

Si vous voulez garder votre crédibilité @BeingSalmanKhan doit quitter @Grand chef dans la saison prochaine, c’est le spectacle le plus irréel, la façon dont #NimritKaurAhluwalia ? a été éliminé avec une réponse écrasante des 3 groupes est dégoûtant et irrespectueux pour le public, @CouleursTV @EndemolShineIND ?? Indien ?? (@sammoosvi) 6 février 2023

La façon dont tu élimines aujourd’hui #NimritKaurAhluwalia ? ça montre que tout est pré-planifié #Mandli a reçu une réponse écrasante de la part des 3 groupes, mais vous avez quand même joué à un jeu sale @Grand chef vous êtes le plus grand BSDK sur vous et votre émission @BeingSalmanKhan ne devrait pas continuer plus loin dans ce ?? Indien ?? (@sammoosvi) 6 février 2023

On voit que les fans sont très mécontents. Cette saison, nous avons vu un certain nombre d’éliminations douteuses à partir d’Ankit Gupta, et la dernière en date étant Nimrit Kaur Ahluwalia. Les fans disent qu’Archana Gautam s’est fait huer alors qu’elle est dans le top cinq.