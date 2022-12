Bigg Boss 16: les fans de MC Stan interpellent Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta pour leur hypocrisie après que le rappeur soit resté dans l’émission de Salman Khan

Les fans de Bigg Boss 16 aiment MC Stan dans la série. Bien qu’il ne soit peut-être pas le membre le plus actif, il peut être divertissant sans effort. En fait, certains de ses moments dans le flux en direct avec Sumbul Touqeer, Abdu Rozik et Shiv Thakare sont de l’or pur. Hier, Salman Khan a déclaré à MC Stan que ses fans votaient avec diligence. Il a dit qu’il serait traité de lâcheur s’il décidait de quitter la série. Le rappeur a déclaré que ses parents, sa musique et son studio lui manquaient énormément et a sombré dans la dépression. Tina Datta a également déclaré que MC Stan devait rentrer chez lui pour son propre bien-être. Mais les paroles encourageantes de Salman Khan lui ont remonté le moral et comment.

Les fabricants lui ont également envoyé des cadeaux de sa petite amie, Buba, dont le vrai nom est Anam Shaikh. Il était sur un petit nuage après avoir pris une photo de ses parents et de ses tee-shirts. Abdu Rozik était également très heureux de voir cela. Hier, même Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont dit à MC Stan de rester dans l’émission. Les fans du rappeur n’ont pas tardé à pointer son hypocrisie. C’est un fait connu que MC Stan et Priyanka Chahar Choudhary ne s’entendent pas. En fait, il avait utilisé des mots plutôt condescendants contre elle. Ankit Gupta lui avait dit que personne ne le toucherait jamais. Maintenant, les fans de Stan ont appelé #PriyAnkit qui semble avoir changé en voyant son fandom…

Priyanka Ankit ki sakal à dekho ? Muh pour grouper kar le bro ???? Haq se main câlin deta asli ko #stany #MCStan ? https://t.co/7JecC5fa89 Aamir (@__aamir_mansuri) 10 décembre 2022

Bilkul haq se #MCStan ? ko vote kro bt ye bnde k tweet pr cmnt kr k ise hype ya engagement mt do, ise Nimrit nd Priyanka se pese mile huve hai, dekho ye channel pr kya bolta hai plz les gars comprennent #AbduRozik #MCStan ? #ShivThakare ? #BiggBoss16 Fan d’AbduRozik (@planet065) 7 décembre 2022

Eh bien, voyons si MC Stan prend au sérieux les conseils de Salman Khan et commence à jouer. Avec un fandom aussi énorme que le sien, ce serait un crime s’il n’intensifie pas son jeu. Les fans de MC Stan vont fort et comment.