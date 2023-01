Bigg Boss 16 : les fans de MC Stan furieux des railleries d’Archana Gautam sur sa carrière ; partager des photos de ses scènes torrides d’anciens projets

Le combat entre MC Stan et Archana Gautam était le point principal de Bigg Boss 16 jusqu’à présent cette semaine. Comme nous le savons, Archana Gautam est nominée. L’actrice et mannequin a soulevé un problème concernant les tâches ménagères et a déclaré que MC Stan n’avait pas balayé la maison. La rappeuse était assise tranquillement dans la chambre du capitaine lorsqu’elle est entrée et a soulevé la question. MC Stan a dit qu’il n’était pas le serviteur de son père et qu’il balayerait quand il en aurait envie. Cela a conduit à une guerre de mots en colère. Archana Gautam a regardé les caméras et a déclaré que ses fans devraient voir à quel point il est paresseux. MC Stan a riposté avec des mots dégradants et Archana Gautam a commencé à pleurer.

MC Stan a également été très terne toute la semaine. Il n’a pas non plus montré d’énergie dans les tâches. Archana Gautam s’est moqué de lui en disant que personne ne savait qu’il était chanteur. Elle a dit que s’il venait dans sa ville natale, ils l’auraient critiqué pour un tel langage. Les fans du rappeur ont maintenant riposté. Ils ont partagé des clips d’Archana Gautam de ses premiers projets où elle fait des scènes torrides. Regarde…

Pourquoi #ArchanaGautam ? prétendant aussi faible? pourquoi elle copie #MCStan ? kya vo ye dikhana chah rhi h ki stan blessé hua pour moi v blessé Hui hu?bich bich moi vo normal b ho rhi h bhul ja rhi h ki bas honeki agissant krni h lol ?#BiggBoss16 #BB16 #MCStan #ShivThakare Sahil Mhatré (@SahilMh9005) 5 janvier 2023

Chapri #Archana apne sanskar dikha rahi h dekh lo bhai sab ..aise karti h ye ladko ki ijjat .. ye h aaj ka jeunesse .. honte à cette tante .. vous kaise concurrent ko laaye ho ghar moi Ghar me dusre ladko ke bhi sécurité ko khatra h. Reste fort #MCStan ? #bigboss16 pic.twitter.com/Jt301OFvnr Pr l (@ItsPranil69) 5 janvier 2023

Shemde dekhle apni archna ko gaano mei gaali nhi de shakte par s*x jarur kar shakte hne ? #MCStan ? @Mcstanofficl pic.twitter.com/wwfFPn15aX NATACHA (@nancykhattar2) 5 janvier 2023

Aey pagal aurat udhar teri archana to saaf bol rhi h ki bich me se faad dungi ye kr dungi vo kar dungi agar ye stan ne bola hota to? Carte femme féministe Mt ban fokat ka ladki kuch b bole koi mudda nhi ldka kuch bole au problème ?#BiggBoss16 #BB16 #MCStan ? #ShivThakare ? Rahul_2a (@2aRahul) 5 janvier 2023

Les fans de Bigg Boss 16 ont lentement aimé le jeu de MC Stan après avoir montré à Sajid Khan qu’il était quelqu’un avec un esprit bien à lui. Shiv Thakare et son amitié sont aussi quelque chose que les fans adorent.