Bigg Boss 16: les fans de MC Stan appellent Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary pour avoir fait honte au rappeur [Read Tweets]

Au cours de cette saison de Bigg Boss 16, de nombreuses déclarations offensantes ont été lancées. Mais toute la maison a été plus obsédée par la ration. Dans l’épisode d’hier soir, Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary ont été vues en train de rire aux éclats alors que MC Stan sortait de la douche. Archana Gautam dit à Priyanka Chahar Choudhary qu’elle a vu MC Stan dans son strict nécessaire quand il est sorti de la salle de bain. Elle dit qu’elle continue de voir Shalin Bhanot assez souvent, mais c’était la première fois qu’elle voyait MC Stan nu. D’après la conversation, il semble qu’elle dise que MC Stan ressemble à un squelette.

Le rappeur est vu nu alors qu’il sort d’un bain. On peut voir qu’il est vêtu d’un jean. Les deux filles ne peuvent pas contrôler leur rire. Les fans de MC Stan sont furieux en disant que personne ne lève un sourcil car ce sont des femmes qui parlent d’un homme. Si c’était l’inverse, il y aurait un bain de sang sur Twitter.

Plus tôt pendant la tâche de l’auberge, quand on a dit aux garçons de montrer leur corps et leurs muscles, peu de filles ont ajouté l’insulte par le corps en les faisant honte, en les huant ? à Shiv & Stan. Aujourd’hui, Archana avec Priyanka s’est moqué de MC Stan et même lui a fait honte.

Si les genres étaient inversés, serions-nous toujours d’accord avec cela ?

