Bigg Boss 16: Les fans de la star d’Imlie, Sumbul Touqeer, s’en prennent à Archana Gautam pour s’être moqués de son nom [Check Reactions]

Alors le Bigg Boss 16 premier jour premier spectacle conclu il y a quelques minutes et Salman Khan lancé la nouvelle saison en beauté ! Environ 16 candidats ont participé au Bigg Boss 16 maison. De Sadjid Khan à Abdu Rozik, Tina Datta, Sumbul Touqeer et plus de célébrités ont été présentées comme les concurrents de cette saison. Eh bien, le premier jour n’a pas été à court de drames malgré le fait qu’il s’agissait de la grande soirée de la première. Et c’est aussi ce qui s’est passé ce soir. Archana Gautam, un politicien et un mannequin de bikini se sont moqués du nom de l’actrice d’Imlie. Et Sumbul Toukir KhanLes fans de ne sont pas satisfaits de la même chose.

Sumbul Touqeer Khan fait une entrée fracassante

Sumbul Touqeer Khan a fait une entrée époustouflante avec une performance de danse sur la chanson Chaka Chak de Sara Ali Khan d’Arangi Re. Elle a également groove avec Salman Khan sur le même. Salman correspondait à son énergie. Sumbul a apporté une énergie très positive sur scène en imitant Salman en tant qu’hôte de Bigg Boss 16 lors du Weekend Ka Vaar. C’était un segment très divertissant. Sumbul avait également l’air très calme et mature par rapport à la plupart des autres concurrents de Bigg Boss 16.

Archana se moque du nom de Sumbul; Les fans de l’actrice d’Imlie LASH OUT

Lors de la grande première de Bigg Boss 16 First Day First Show, Salman Khan a mal prononcé son nom. Sumbul a corrigé Salman en donnant la référence de Chulbul Pandey. Plus tard, alors qu’ils étaient à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 16, nous avons vu Archana Gautam et Shiv Thakare discuter du nom de Sumbul Touqeer. Archana a dit que Shambhu est un nom et a ajouté pourquoi l’actrice d’Imlie s’appelait Sumbul. Cela ne s’est pas bien passé avec Sumbul ARMY et ses fans.

Madame #archana ji ko inke MLA ke pass bhej do koi kisi ke qad aur naam ka mazak banana ye ap jaisi neta hi kr skti hai #AbdulRozik#SumbulTouqeerKhan zoefaansari (@ansari_zoefa) 1 octobre 2022

Alors les gars préparez-vous, ab hme roz commentaires et tweets négatifs ka saamna krna hoga ? , grâce à certaines personnes toxiques hmara thoda warm-up hogya, mais asli race toh ab suru hui hai?, alors soyez prêt ?? SUMBUL ENFOUCHANT EN BB16#SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeer #SumbulSquad #SuMaan #Arylie Missgarg (@ShrutiG94938063) 1 octobre 2022

Je pense que mujhe ab tak sbse bekar aur muh fat #Archana lgi…. Itna che che sont bhai naam bigad ke kya mza milta hai #SumbulTouqeerKhan zoefaansari (@ansari_zoefa) 1 octobre 2022

Je déteste déjà cet idiot #Archana ‘? (@ankitcreationsx) 1 octobre 2022

Archana intimide madame se moque de quelqu’un et pense que c’est drôle Lol personne ne te connaît chérie a hâte de te voir éliminé Aisi harkatein karke MP mari Milne se rha #SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeer #bb16 ?????????? (@AhanaItIs) 1 octobre 2022

Comment quelqu’un peut-il être si batameez ?? D’abord moqué de #abdurozik son apparence que #SumbulTouqeerKhan ‘Le nom de La première impression du premier jour est très irritante et dégoûtante.#BiggBoss16 #Archanagautam #archanagoutham Swati (@Swati76345677) 1 octobre 2022

Sumbul Touqeer bénéficie d’un soutien indéfectible

Eh bien, Sumbul Touqeer a déjà un très fort soutien de la part de ses fans qui la soutiennent pour gagner Bigg Boss 16. En fait, elle était l’une des plus grandes tendances sur les réseaux sociaux à part Bigg Boss 16 et quelques autres célébrités telles que Priyanka Chahar Choudhary. .