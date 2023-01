Bigg Boss 16 : Les fans d’Archana Gautam s’en prennent aux créateurs pour l’avoir démotivée ; dire, ‘Elle mérite de gagner le spectacle’ [Read Tweets]

Les fabricants de Bigg Boss 16 avaient amené le journaliste Dibang et le producteur Sandiip Sikcand dans le panel aujourd’hui. Les deux invités avaient un certain nombre de questions pour les invités. Comme prévu, le jodi de Tina Datta et Shalin Bhanot a dû faire face à un certain nombre de questions. Le producteur a dit à Shalin Bhanot qu’il n’était pas venu dans la série pour trouver l’amour. Il a également dit à Tina Datta qu’elle était apparue comme très fausse. Après leur départ, les deux acteurs ont eu une prise de bec. Les deux sont fortement critiqués pour leur faux angle d’amour. Mais ils ont aussi eu des mots durs pour Archana Gautam. Cela ne s’est pas bien passé auprès de ses fans.

Archana Gautam a déclaré que MC Stan est resté longtemps dans Bigg Boss 16 uniquement à cause de ses fans. Elle a dit que sa contribution n’était pas grande. Les invités lui ont dit qu’elle n’avait pas le droit de parler des fans qui suivaient les autres. Ils lui ont également dit qu’elle était très grossière. Archana Gautam a déclaré qu’elle n’avait abusé de personne dans l’émission. Certains fans sont contrariés car MC Stan a en effet utilisé des mots abusifs à l’intérieur de la maison. Salman Khan l’a très mal tiré. Jetez un œil aux tweets de soutien à Archana Gautam…

Donc selon. pour @SandiipSikcand @dibang une personne qui abuse de ‘tr maa & BB ka kuch chal ra’ & ‘tr 10 bp’ gagne des cœurs mais #ArchanaGautam être victime de cela est mal? QUEL EXEMPLE @CouleursTv @BeingSalmanKhan EST EN PLACE #BB16 BB16 HEARTBEAT ARCHANA pic.twitter.com/wqxQEhcyO0 Amisha (@SolaceArchana) 14 janvier 2023

AU MOINS SI QUELQU’UN ESSAIE DE CHANGER SA MAUVAISE QUALITÉ, LE MOINS QUE VOUS POUVEZ FAIRE EST DE NE PAS LES ARRÊTER ! MAIS BIEN LE MONDE EST COMME ÇA !!!!!!! RESTE FORT #ArchanaGautam ?#bb16 #WeekendKaVaar ARCHANA GAUTAM ? ArShiv (@KhanBegum7) 14 janvier 2023

#ArchanaGautam est plus ciblée maintenant. Les créateurs l’ont juste utilisé pour le spectacle et maintenant ils la dégradent Le Khabri (@TheKhabriTweets) 14 janvier 2023

#ArchanaGautam Le point de vue de Stan sur le fait que Stan était nul sans ventilateur était absolument parfait. Mais le journaliste lui a répondu & est parti sur une autre tangente. @BeingSalmanKhan et les journalistes ont essayé de la faire taire parce qu’ils ont réalisé qu’ils avaient perdu l’intrigue ? #BiggBoss16 discodeewaneAHAN (@discodeewane198) 14 janvier 2023

archana ne kya sahi raison diya à propos de stan étant zéro, mais yeh salman stan ka wakeel bolta hai ghatiyaa insan gaali hoti hai ? kitna ghatiya hai salman, et ouais c’est un fait stan est nul sans ses fans il est le plus paresseux et ennuyeux de la maison #BiggBoss16 #ArchanaGautam ? (@ixtrovertx_) 14 janvier 2023

Abe chu*ye log kaun sa sasta maal foonk k ghum rhe..jiske wajah se ye saison divertissant lg rha utiliser démotiver kr rhe. vous @SandiipSikcand logo k commentaires padhne k baad est clip k jaise khud se puchega Mandali ki chaplusi kr rha Sajid/Farah koi chhota rôle salut de de#ArchanaGautam pic.twitter.com/X8scIeOFRC Shailesh (@Shailesh328) 14 janvier 2023

Étiez-vous fou ou drogué ?? J’ai adoré comment #ArchanaGautam vous a rendu. Espèce de perdant misogyne. Mahiya ? (@kachhabadam_) 14 janvier 2023

Maintenant, tout le monde dit que MC Stan pourrait se retrouver parmi les trois finalistes. Il y a une certaine section qui en a marre de voir les visages de Colors finir gagnants. Shiv Thakare semble être un vainqueur potentiel bien que Priyanka Chahar Choudhary soit en tête au niveau du sol. Archana Gautam mérite certainement une place dans le top cinq.