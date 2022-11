Bigg Boss 16 : Les fans d’Archana Gautam fustigent Tina Datta pour son attitude élitiste pendant l’hymne du matin ; demander si l’actrice uttarienne pratique l’intouchabilité [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16, en particulier ceux d’Archana Gautam sont plutôt en colère. Hier, la dame de l’Uttar Pradesh a dit beaucoup de choses désagréables à Priyanka Chahar Choudhary. Elle lui a dit qu’elle porterait malheur à toute famille dans laquelle elle se marierait et qu’elle finirait seule dans la vie. Avant cela, elle s’est battue avec Soundarya Sharma pour de la nourriture. Le combat à table a suscité des réactions hilarantes de Shiv Thakare, MC Stan et Abdu Rozik. MC Stan a déclaré que le vote en direct était terminé et que Soundarya Sharma pouvait se détendre. Le matin, quand Archana Gautam est venu pour l’hymne, Tina Datta a rapidement bougé après l’avoir vue debout. Elle a juste refusé de se tenir à côté d’elle.

Les fans l’ont remarqué et ont dit que c’était extrêmement grossier et humiliant pour Archana Gautam. Presque toute la maison ne l’aime pas. Hier, elle a demandé à Fahmaan Khan comment elle était perçue à l’extérieur. En fait, on la voit toujours dormir seule dans la maison. Personne ne souhaite passer du temps avec elle. C’est ainsi que les fans d’Archana Gautam ont réagi à l’attitude de Tina Datta.

#ShalinBhanot et #TinaDatta sont absolument dégoûtants! Ce qu’ils ont fait avec #ArchanaGautam pendant la chanson du matin était très mal! Tum logon ka time bhi aayega kutto !#BiggBoss16 RazZ (@altunia_razia) 26 novembre 2022

Tina & Shalin traités #ArchanaGautam comme si elle était intouchable, c’est si bas que je ne peux même pas mettre de mots, le monde regarde, dieu je ne peux pas voir ma fille pleurer ?? Protéger son univers ? pri Archu ne fait pas de drame, écoutez, vous restez loin de notre fille, nous savons que vous faites ça pour que les images se perdent, ? pic.twitter.com/MFr7hRw1AV Bug sautillant (@was_chaos) 25 novembre 2022

#BiggBoss16 #BB16 #TinaDatta & #ShalinBhanot traiter #ArchanaGautam comme si elle était intouchable. Nous savons tous quel type de personnes vous êtes tous les deux. Le nombre de personnes qui vous ont touché et que vous les avez laissées toucher. Nous savons tous quelles sont vos activités secondaires. J’ai 0 respect pour ces SOB. Brazen_Barbie (@barbie_brazen) 26 novembre 2022

Cette chienne CHEAP #TinaDatta se moquait de #ArchanaGautam quand elle pleurait ! & est tellement immature qu’elle ne peut même pas se tenir à côté d’elle pendant quelques secondes pour chanter la chanson de merde le matin ! Je ne peux pas la supporter !#BiggBoss16#Le chef#BB16#ShukravaarKaVaar C’est juste moi?? (@Bollyboyz) 26 novembre 2022

@CouleursTV vous faites preuve d’INTOUCHABILITÉ dans votre #BiggBoss16 montrer via #TinaDatta & vous demandez notre avis sur l’INTOUCHABILITE ? Tout comme vous responsabilisez les intimidateurs comme Tina qui intimide #SumbulTouqeerKhan ? & Sajid qui prévoit d’attaquer #ArchanaGautam. DES LOIS EXISTENT https://t.co/Z1EGev1JQ8 Dame Khabri (@KhabriBossLady) 25 novembre 2022

Archana Gautam est le vrai loup solitaire de la série. Toute la maison la traîne en disant qu’elle a supplié de revenir quand elle a été éliminée de l’émission de Salman Khan. Que pensez-vous du comportement de Tina Datta and co ici tel que remarqué par certains sur les réseaux sociaux ?