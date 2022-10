Bigg Boss 16: les fans d’Ankit Gupta s’inquiètent du manque d’implication et de l’attitude calme de la star d’Udaariyaan [Read Tweets]

La base de fans de Bigg Boss 16 est composée d’un grand nombre de fans d’Udaariyaan. Leurs prières ont été exaucées avec Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary dans l’émission. Ce dernier brille et comment. On dirait qu’elle est le matériau parfait de Bigg Boss. Priyanka Chahar Choudhary est forte, féroce et a une opinion. Elle n’est même pas dérangée si les gens l’appellent Jagat Mata. En revanche, Ankit Gupta est plutôt calme. Aujourd’hui, tout le monde l’a déclaré candidat au flop. Même Salman Khan a dit au duo Udaariyaan qu’ils devaient attiser le feu nécessaire pour Bigg Boss 16.

L’attitude calme d’Ankit Gupta a maintenant conduit les gens à le comparer à Simba Nagpal. Bien que sa patience soit louable, les qualités d’Ankit Gupta ne sont pas pour Bigg Boss. C’est ainsi que les fans ont réagi après qu’Ankit Gupta se soit fait exploser en tant que candidat au flop dans l’émission…

#AnkitGupta nous savons que vous êtes une rockstar ! Les gens qui le disent en tant que candidat au flop “pehle khud toh dikho bhai” ? Ouvrez-vous un peu ! Et montre leur ce que tu es !!! Ritika Gupta (@RitikaG28097214) 8 octobre 2022

Shalin : Je ne suis pas l’ankit de Priyanka. Comme Shalin, vous ne pouvez pas être même si vous essayez si fort, alors vous ne pouvez pas non plus être à 1% comme Ankit.#Le chef #biggBoss16 #AnkitGupta #PriyankaChaharChaudhary Sak ? (@just__illusion_) 8 octobre 2022

Priyanka : Mein tereko samjha rahi hoon, baaki c’est ta vie. Ankit : Toh isme gussa hone ki baat hai ? Tumne boldiya, meine sunliya. Trop mignon ? #PryAnkit #BiggBoss16#PriyankaChaharChoudhary #AnkitGupta ???? ????????? ??? (@Priyankit_ofc) 8 octobre 2022

a également aimé la façon dont priyanka a dit jo tha wo simple homme moi tha tere liye tere homme moi toh kuch bhi nahi tha? ? elle m’a littéralement dit de tujhe se hâter hue dekh ke hi man bhar leti thi?#biggbos16 #PriyankaChaharChoudhary (@glaaamdamn) 8 octobre 2022

#PriyankaChaharChoudhary : Mein terko samjha rahi hoon, baaki main kuch nehi kar sakti hoon c’est ta vie.? Ankit : Toh ismein gussa hone ki baat hai ? Tumne boldiya, meine sunliya ? #AnkitGupta est un peu impossible de discuter avec?#BB16 #Le chef pic.twitter.com/ZcRtLlQcNx Tamema (@Tamema_mehjabin) 8 octobre 2022

Dans le passé, Ankit Gupta a fait des spectacles comme Kundali Bhagya, Sadda Haq, Ishq Main Marjawan et d’autres. Mais c’est sa performance en tant que Fateh Singh Virk sur Udaariyaan qui a fait de lui un nom familier. Dans la vraie vie, Priyanka Chahar Choudhary et lui sont de grands amis.