Bigg Boss 16 : les fans d’Ankit Gupta reprochent aux créateurs de narguer constamment l’acteur d’Udaariyaan ; dis: ‘Arrêtez de donner de faux récits’ [Read Tweets]

Ankit Gupta est l’actuel capitaine de la maison Bigg Boss 16. Eh bien, nous avons vu que Bigg Boss a des conversations non-stop avec lui. Aujourd’hui, il l’a réprimandé pour sa paresse alors qu’il dormait à l’intérieur de la maison. En fait, les autres colocataires étaient également assez détendus. On a dit à Ankit Gupta qu’il était un capitaine endormi. Il a été nommé sanchalak de la tâche Jailor and Qaidi. Il a déclaré que les geôliers avaient gagné car seul Shiv Thakare avait pu s’échapper. Bigg Boss 16 l’a interrogé et a déclaré qu’Archana Gautam avait également réussi à s’enfuir à travers le tunnel. Les Qaidis ont dit qu’ils avaient gagné équitablement.

Les opinions sont partagées quant à savoir si Ankit Gupta était un sanchalak juste ou injuste. Les gens pensent que Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta ont également tendance à jouer selon leur convenance, mais on pense qu’Ankit Gupta est un peu trop raillé. En fait, il a appelé Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia et Shiv Thakare à l’intérieur de la salle de confession. Tina Datta a déclaré qu’Ankit Gupta n’arrêtait pas de dire qu’il voulait rentrer chez lui. Les fans vivent avec la chaîne et la maison de production. Jetez un œil aux tweets….

#AnkitGupta se lève et fait du bien dans le spectacle mais ce GHAR JAANA HAI RANT .. Les créateurs essaieront de jouer avec lui, ils le tirent déjà vers le bas .. J’espère qu’il ne le perdra pas et deviendra un lâcheur .. BB fera de son mieux pour en faire un .. Croisons les doigts #BB16 #BiggBoss16 Nishant (@NishantTweets30) 7 décembre 2022

Biggboss, s’il vous plaît, n’appelez pas des gens comme lui dans votre émission si vous ne pouvez pas le respecter. Croyez-moi en tant que fan est très difficile à voir, la façon dont vous continuez à le narguer, à lui manquer de respect. BB STOP TRAITER ANKIT GUPTA #AnkitGupta #bb16 #BiggBoss16 https://t.co/SCfEPrvbT4 Deepa Vaswani (@DeepaVaswani6) 7 décembre 2022

La tâche d’aujourd’hui dans Bigg boss était déséquilibrée et favorisait une équipe. Vous avez un geôlier contre 6 personnes dans une tâche physique claire. À quel point Bigg Boss peut-il être injuste ? Ankit Gupta en tant que Sanchalak était merveilleux et a tenu tête à Bigg Boss. #AnkitIsTheBoss #BiggBoss16 #PryAnkit Pankaj Sinha (@Pankajsinha2706) 7 décembre 2022

Le spectacle de Bigg Boss est tellement dégoûtant à regarder maintenant. Ciblage sans raison, montrant ouvertement un parti pris #BiggBoss16 Priyanka (@priyankit7645) 7 décembre 2022

alors bb a appelé ses 3 animaux de compagnie pour se plaindre d’anki? et veut qu’ils fassent ressortir sa mentalité pour le public, bb vient de faire le clown? ?#priyankit #ankitgupta #bb16 pic.twitter.com/otD1oGGqiB (@alizehvm) 7 décembre 2022

Bien que la contribution d’Ankit Gupta ait pu faire l’objet d’un débat, il a fait la une des journaux. L’ensemble des segments Weekend Ka Vaar sont dédiés à la résolution des problèmes de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta.