Bigg Boss 16 : les fans d’Ankit Gupta critiquent Salman Khan et sa chaîne ; dire: “Tuer la confiance et insulter à la télévision nationale n’est pas OK” [Read Tweets]

Aujourd’hui, nous aurons Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar avec Salman Khan. Oui, la superstar s’est remise de la dengue et est de retour dans la série. Dans l’émission, on le verra prendre très mal les cours de quelques colocataires. Il demandera aux autres qui, selon eux, ont besoin de gardiens à l’intérieur de la maison pour jouer au jeu. Tous prendront le nom de Sumbul Touqeer et Ankit Gupta. Il dit à Priyanka Chahar Choudhary qu’elle dit qu’Ankit Gupta est un concurrent sérieux. Il demande si nous devons faire une échographie pour la même chose. Sumbul Touqeer et Ankit Gupta seront obligés de s’asseoir à l’écart des autres, un peu comme les enseignants le font avec les élèves errants.

Maintenant, les fans sont contrariés étant donné qu’Ankit Gupta était vraiment amusant dans la tâche de l’auberge. Il a réussi à faire rire et sourire tout le monde. De plus, il a également été vocal cette semaine. Les fabricants se sont également moqués de Sumbul Touqeer lors de Weekend Ka Vaar. Les fans d’Ankit Gupta sont furieux contre les créateurs et l’hôte. Jetez un œil aux tweets…

Et nous savons tous comment il montre son dynamisme dans les tâches. Alors pourquoi ils utilisent des mots comme plus lâche et plus calme. C’est tellement triste de voir à la fois ankit et sumbul comme ça #BiggBoss16 #BB16 #AnkitGupta ?. Bristi (@WeaverOfLove) 28 octobre 2022

SK a dit la même chose à #RahulVaidya n l’a forcé à quitter la série, juste parce qu’il était réel !! Même vieux trucs bon marché de #BiggBoss16 pour humilier et insulter de bons êtres humains dans l’émission ! #BB16#PriyankaChaharChaudhary #Ankitgupta#PryAnkit Sidheart ???? (@DaveSidheart) 28 octobre 2022

je suis pour #SumbulToqueerKhan et #AnkitGupta gagnant #bb16. #PriyankaChaharChaudhary était mon choix mais @CouleursTV devrait obtenir une vérification de la réalité. Que le public apprécie aussi les personnalités calmes et silencieuses. Ils apprécient aussi les imbéciles émotionnels. Dans la mesure où ils sont réels. Akanksha ?? ?? (@jakanksha92) 28 octobre 2022

#AnkitGupta est réel et aucun filtre n’est attaché. Vous avez un problème avec lui.#SumbulTouqeerKhan est réel et aucun filtre n’est attaché. Vous avez un problème avec elle.#SajidKhan est un agresseur. Cela ne vous dérangera pas de l’amener dans l’émission. Couleurs, vous montrez vos vraies couleurs. #BiggBoss16 #BB16 Véritaserum (@Expelliarmus_31) 28 octobre 2022

C’est le pire que bb & makers feront Ankit ne mérite pas ce genre de traitement Guardian chahiye? Pourquoi ça ? Il a pris position, il a dit moins bt quoi qu’il dise, c’est très percutant à tous points de vue, les gens l’écoutent et je le respecte juste la façon dont il est calme et recueilli. ??#AnkitGupta https://t.co/TFHTvSF7rR Swati Saini (@Swatisaini5361) 28 octobre 2022

Le choix des mots par Salman Sir pour #AnkitGupta n’est pas de bon goût et pas apprécié ! Je n’aime jamais le concept de cette émission et le drame scénarisé en interne @CouleursTV Sérieusement, quelle chaîne veut montrer que le réel n’a aucune valeur ? #BigBoss16 https://t.co/YfxwFgHD3h Michthi (@Mishthi99) 28 octobre 2022

LA CRITIQUE CONSTRUCTIVE n’est pas la même chose que la MOQUERIE Les concurrents ont besoin de critiques constructives pour leur performance. Pas de moquerie sur leurs personnalités. Chacun a une personnalité unique. Tuer la confiance et insulter sur NTV n’est pas OK#AnkitGupta #SumbulTouqeerKhan #BB16 Diya (@raisebar4gud) 28 octobre 2022

La partie Sumbul Touqeer est également très triste. Tous deux sont introvertis et ont eu du mal dans la série. Alors que l’actrice d’Imlie n’était peut-être pas à sa place, Ankit Gupta fait de son mieux.