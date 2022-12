Bigg Boss 16 : les fans d’Abdu Rozik sont furieux des ragots du chanteur le jour de l’anniversaire de Nimrit Kaur Ahluwalia ; veulent une action sévère de Salman Khan [Read Tweets]

Bigg Boss 16 a vu la célébration de l’anniversaire de Nimrit Kaur Ahluwalia. L’actrice a reçu un souhait spécial d’Abdu Rozik. Il a enlevé sa chemise et a porté HBD pour elle sur sa poitrine. Les colocataires ont ensuite écrit I Love Tatti sur son dos. Puis ils lui ont expliqué sa signification. Il a protesté d’une manière douce mais n’a pas eu l’air offensé. Plus tôt, il a été vu en train de dire à Shiv Thakare qu’il avait de véritables sentiments pour Nimrit Kaur Ahluwalia. Il a dit qu’il lui dirait plus tard quand le spectacle serait terminé. Les fans sont bouleversés car ils savent qu’elle a un petit ami à l’extérieur. Abdu Rozik va avoir le cœur brisé.

Mais ce geste d’eux écrivant Tatti sur son dos en a exaspéré beaucoup. Ils estiment que Salman Khan devrait prendre des mesures sévères à cet égard. Comme nous le savons, il guide Abdu Rozik à chaque week-end Ka Vaar. Abdu Rozik a gagné les fans avec sa maturité dans la série.

Si ce n’est pas de l’intimidation, qu’est-ce que c’est ? Le faire avec #AbduRozik qui ne comprend même pas le sens correctement. La partie triste est entière #mandali appréciait cela j’espère @BeingSalmanKhan prendra fermement position contre cela pic.twitter.com/7OqxYdKYjw Le Khabri (@TheKhabriTweets) 12 décembre 2022

Ils devaient Même Nimrit n’était pas content de ça mais pour le rendre heureux, elle a dit que j’adorais ça Ceux qui sont impliqués dans cela devraient être donnés à gauche et à droite ?? Shobhit Goyal | ?????? ? ? (@IShobhitGoyal) 12 décembre 2022

Non, elle riait encore et lui mentait, continuait à rire comme le fait un buffle. Sans aucune honte. L’ensemble du grp a fait d’abdu une blague pour de vrai. fraîche.matin.rosée (@freshmorningde1) 12 décembre 2022

Ouais, ils doivent donner une leçon à Mandli. Tout d’abord, tout le monde l’utilise pour ses propres avantages car abdu a une popularité mondiale et ils se conduisent toujours mal avec lui et le laissent tranquille. il a du mal à comprendre ce qui lui arrive SRD #VK18 (@02_SRD_18) 12 décembre 2022

Intimidation & Harcèlement sont des petits mots devant ça ?#AbduRozik pic.twitter.com/GZvVR7golf Équipe Abdu Rozik Official FC ? (@Team_Abdu_Rozik) 11 décembre 2022

On voit que les fans sont mécontents. Abdu Rozik fait partie du film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. Nous devons voir comment Bhai gère cela lors du prochain week-end Ka Vaar.