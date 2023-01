Bigg Boss 16: les fans d’Abdu Rozik et de Nimrit Kaur Ahluwalia font d’adorables montages ‘NimDu’ sur la nouvelle chanson du chanteur Pyar [Watch Videos]

Les fans de Bigg Boss 16 ont adoré Abdu Rozik à l’intérieur de la maison. Le chanteur a admis qu’il était tombé amoureux de Nimrit Kaur Ahluwalia pendant un certain temps. Abdu Rozik a même dit à Shiv Thakare qu’il parlerait à l’actrice de ses sentiments après la fin du spectacle. Mais Sajid Khan et Shiv Thakare lui ont dit que Nimrit Kaur Ahluwalia avait déjà un petit ami à l’extérieur selon les rapports. L’actrice lui a également dit qu’elle l’aimait en tant qu’ami mais qu’ils ne pouvaient pas être un couple romantique. L’actrice a fait de son mieux pour gérer ses sentiments. Sajid Khan et Shiv Thakare ont également fait de leur mieux pour protéger son cœur.

Maintenant, sa chanson Pyar est sortie. Le numéro romantique est en hindi et en pendjabi. Les fans des deux ont fait d’adorables modifications NimDu sur le même. Abdu Rozik a laissé sa casquette noire préférée à l’actrice de Choti Sardaarni dans l’émission. Quand il est revenu et qu’il ne lui a pas parlé, elle s’est fâchée. Plus tard, nous avons vu qu’ils se sont en quelque sorte réunis en tant qu’amis. Abdu Rozik a déclaré qu’il avait surmonté ses sentiments de la manière la plus mature.

Ce doit être l’un des liens les plus mignons de la saison. Contrairement à ce qu’a dit Salman Khan dans Weekend Ka Vaar, les parents de l’actrice n’ont aucun problème avec Abdu Rozik. Son père a pris Abdu Rozik dans ses bras lorsqu’il est entré dans la maison. Les parents de l’actrice ont déclaré qu’ils l’adoraient et qu’ils aimeraient l’appeler lorsqu’il sort pour venir chez eux. Nimrit Kaur Ahluwalia a déclaré que cette émission était plus difficile pour elle que d’autres en raison de ses problèmes d’anxiété.