Bigg Boss 16 : les fabricants ont leur Brahmastra prêt à augmenter les TRP ; corde dans DEUX grands noms de la télé [EXCLUSIVE]

Grand Patron 16 est en route. L’émission la plus controversée va à nouveau frapper les écrans de télévision avec de nouveaux concurrents dans la nouvelle saison, mais avec l’ancien animateur. Salman Khan sera de retour en tant qu’hôte et dost pour Bigg Boss 16. La promo a laissé tout le monde excité mais il y a un grand mystère sur les concurrents de l’émission. La date de la première approche bientôt, cependant, les fabricants n’ont laissé aucun indice officiel sur les concurrents de Bigg Boss 16. Beaucoup de bavardages se produisent sur la façon dont Bigg Boss a perdu son charme et la seizième saison ne sera pas aussi réussie que les saisons précédentes comme Bigg Boss 13. Jusqu’à ce jour, Shehnaaz Gill et Sidharth ShuklaLa saison de est considérée comme la meilleure et la plus réussie de l’histoire de la série. Mais il semble que les fabricants aient leur plan en place pour Bigg Boss 16.

Bigg Boss 16 : De grands projets pour augmenter les TRP

Une source proche de l’émission nous révèle que les créateurs de Bigg Boss 16 ont fait appel à deux très grands noms de l’industrie de la télévision pour faire partie de cette émission. Ce ne sont pas seulement des acteurs de télévision à succès, mais ils sont également très présents sur les réseaux sociaux. Ceci est fait afin d’attirer le public fictif vers Bigg Boss 16, car ces acteurs de la télévision ont joué des rôles populaires. Bigg Boss a déjà sa base de fans dédiée et le pouvoir de la popularité individuelle de ces stars ne fera qu’ajouter à la folie de l’émission sur l’actualité du divertissement. Eh bien, avec cela, on peut dire que personne ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir de Salman Khan et canaliser Colours. Ils sont le véritable cerveau derrière le succès de Bigg Boss. La grande révélation devrait avoir lieu très bientôt et nous ne pouvons pas rester calmes !

Deets sur les concurrents

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation sur les concurrents, on suppose que des stars comme Sajid Khan, Shivin Narang, Sumbul Touqeer, Just Sul et bien d’autres en feront partie. L’émission débute le 1er octobre.