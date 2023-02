Bigg Boss 16 : L’épouse de cet ancien gagnant de Bigg Boss allègue que Priyanka Chahar Choudhary sera une gagnante biaisée ; racines pour Shiv Thakare et MC Stan

Bigg Boss 16 : Il ne reste que quelques heures pour la finale et il y a un fort vote pour chaque top 5 des candidats, mais il n’y aura qu’un seul gagnant et il y en a beaucoup qui ont déjà leur gagnant à Priyanka. De nombreux acteurs qui ont suivi religieusement Bigg Boss ont déjà déclaré Priyanka gagnante. Et maintenant, Yuvika Choudhary a allégué que si Priyanka sera un gagnant, ce sera le choix de la chaîne et sinon, Mc Stan et Shiv Thakare seront le choix du public.

MC n shiv janta choix priyanka canal choix laisse c qui va gagner ? #bb16 Yuvika Chaudhary (@yuvikachoudhary) 9 février 2023

Vishal Kotian, qui faisait partie de Bigg Boss 14, a partagé ses pensées sur la façon dont son cœur veut que Shiv pense que Priyanka va gagner et sa logique va avec MC Stan. Et bien clairement les téléspectateurs ont choisi leur top 3 et il sera intéressant de voir si qui soulèvera le trophée.

La dernière bataille est prête, nous voyons Priyanka et Shiv danser dans la finale et il semble qu’ils seront dans le top 2 et les fans de la série espèrent obtenir le gagnant méritant.