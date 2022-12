Bigg Boss 16: L’entrée générique Vikas Manaktala cible également Tina Datta; l’appelle fausse, qualifie Shalin Bhanot de “Ghulam”, laissant les acteurs stupéfaits

Bigg Boss 16 : Après Sreejita De, un autre acteur de télévision a fait son entrée dans la maison Bigg Boss, et il s’agit de Vikas Manaktala. L’acteur de télévision qui a gagné en popularité en tant que Hooda dans Left Right Left avec l’idole de la télévision Rajeev Khandelwal tente sa chance et a maintenant fait une entrée dans l’émission et à son entrée, il cible Tina Datta dans l’émission en l’appelant fausse. Vikas est entré dans l’émission après que l’animateur Salman Khan a informé les détenus qu’un autre joker ferait une entrée.

Vikas Manaktala se voit confier une tâche où il révèle la vérité sur les candidats de la maison selon son point de vue et nous pouvons voir dans la dernière promo que Vikas a qualifié Tina de fausse et a même affirmé qu’elle avait noué une relation avec Shalin Bhanot selon sa convenance et la laisse choquée. Non seulement cela, il qualifie même Shalin de Ghulam de Tina, laissant l’acteur sous le choc.

Appelant Archana Gautam, son Vikas préféré a déclaré qu’il était un dhokebaaz et qu’on ne pouvait jamais lui faire confiance. Sajid Khan est également choisi par Vikas comme nouveau joker en tant que faux et dhokebaaz. Nous nous demandons si l’entrée de Vikas rendra le spectacle encore plus intéressant ou non ? Alors que les fans de Tina Datta sont mécontents du fait que l’actrice soit ciblée par n’importe qui et tout le monde, ils lui ont apporté un énorme soutien et prient pour la maison et lui demandent de rester forte et plus encore. Alors que Shalin a vu dans la promo comment son expression faciale était agacée après avoir été appelé le serviteur de Tina Datta. Plus tôt, Sreejita cible également Tina et avertit Shalin que Tian n’épousera que des hommes riches et qu’elle peut l’abandonner de sitôt.