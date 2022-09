Bigg Boss 16 est le spectacle que tout le monde attend avec impatience. Salman Khan a fière allure dans la promo, et cette fois il n’y a pas de règles. Tout le monde est super excité pour la même chose. Selon les rapports, l’émission sera diffusée à partir du 5 ou du 6 octobre ou peut-être au milieu du mois. La première promo est sortie avec l’épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10. En fait, toutes les versions de Bigg Boss démarrent. Le Telugu avec Nagarjuna comme hôte a déjà commencé. La version marathi qui a Mahesh Manjrekar comme hôte devrait également commencer bientôt.

Eh bien, selon un rapport dans ETimes, il n’y a pas de quarantaine obligatoire de 15 jours cette fois. L’année dernière, tous les candidats ont été logés dans un hôtel à Goregaon pendant au moins une semaine avant d’entrer dans la maison. Cette fois, ils ne feront qu’un test RT PCR de base avant d’entrer dans la maison principale. Nous nous demandons s’il en sera de même pour Bigg Boss 16 également. Nous pensons que les fabricants sauteront probablement cela car les noms ne sont pas encore finalisés. Cela permet des entrées de dernière minute sur l’émission de téléréalité. Jusqu’à présent, personne de Bigg Boss Hindi n’a rien confirmé à ce sujet.

Les noms les plus probablement confirmés faisant le tour sont Munawar Faruqui, Kanika Mann, Shubhangi Atre, Madirakshi Mundle et Abdu Rozik. La dernière en date est que Jannat Zubair et Faisal Shaikh ont rejeté l’émission de Salman Khan. Arjun Bijlani, Sriti Jha, Divyanka Tripathi, Vivian Dsena ont refusé de participer à l’émission de Salman Khan. Mais on ne sait jamais, les fabricants pourraient bien donner aux fans des surprises de dernière minute comme c’est le cas !