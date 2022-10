Bigg Boss 16 : l’émission de Salman Khan obtient ses PREMIERS jokers après Diwali, et ce n’est PAS Hasbullah Magomedov [Exclusive]

Bigg Boss 16 se passe bien jusqu’à présent. Les TRP globaux de l’émission sont de 1,5, ce qui est décent. De plus, certains candidats ont une tendance organique sur les réseaux sociaux, ce qui prouve qu’il existe une véritable audience pour l’émission. Dernièrement, nous entendons comment Hasbullah Magomedov, qui est le grand rival d’Abdu Rozik sur le ring de l’UFC, pourrait devenir un joker sur Bigg Boss 16. Au cas où les fabricants réussiraient à faire venir Hasbullah de Dubaï, les téléspectateurs deviendraient fous sur la jolie rivalité d’Abdu Rozik et lui. Mais il semble qu’il ne parle pas du tout l’hindi, et cela n’arrivera pas de sitôt.

Une source nous a dit que les fabricants apporteront les premiers jokers dans la semaine à venir. Il semble que Sreejita De soit prête à revenir car la chaîne estime qu’elle a un bon potentiel. L’autre nom est celui de Riddhima Pandit. L’actrice de télévision faisait partie de Bigg Boss OTT en 2021. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle se joindrait au début de la saison, mais cela ne s’est pas produit. On dit que ces deux dames pourraient faire une entrée conjointe dans l’émission. C’est Manya Singh qui est le plus susceptible d’être expulsée de l’émission de Salman Khan.

Les fans ont vraiment aimé Sreejita De dans l’émission. La magnifique actrice est apparue comme assez opiniâtre, ce qui fonctionne dans Bigg Boss. À l’heure actuelle, les cinq candidats au pouvoir sont Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, Archana Gautam, Abdu Rozik et Gautam Vig. Quelques angles d’amour ont déjà commencé dans la série. L’histoire d’amour florissante de Tina Datta et Shalin Bhanot a été qualifiée de fausse par les internautes. L’équation de Gautam Vig et Soundarya Sharma n’est pas si attrayante non plus. Alors que le lot actuel semble impliqué dans le jeu, les fabricants espèrent prendre de l’élan.