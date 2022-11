Bigg Boss 16 : l’émission de Salman Khan est dotée de TRP stables malgré l’absence de tâches ; Voici pourquoi

Bigg Boss 16 s’avère être une meilleure saison que Bigg Boss 15. Le lot actuel de concurrents montre une implication beaucoup plus grande. Les fans ont remarqué que le Bigg Boss 16 de Salman Khan voit des TRP stables malgré le fait qu’il n’y a pratiquement aucune tâche. Cela fait un mois mais il n’y a pas eu une seule tâche difficile à l’intérieur de la maison. En parlant de ça, Bigg Boss 13 était la saison à succès OG avec des concurrents non filtrés, des tâches vraiment difficiles et la surcharge d’esprit de compétition. Bigg Boss 14 et 15 ont également eu des matchs hebdomadaires qui ont conduit à des combats. Mais il n’y a rien de tel dans Bigg Boss 16. Voici un aperçu de ce qui fonctionne pour le spectacle.

Les concurrents de Bigg Boss 16 sont-ils les plus toxiques ?

Cela fait un mois mais les fans neutres ne parviennent pas à trouver un seul favori. Oui, il y en a certains avec des bases de fans existantes comme Sumbul Touqeer Khan, Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary mais c’est à peu près tout. Nombreux sont ceux qui pensent que c’est l’un des lots les plus toxiques de tous les temps. L’incident de l’anniversaire d’Ankit Gupta l’a en quelque sorte prouvé. C’est un fait que les mentalités négatives fonctionnent pour le spectacle, et Bigg Boss 16 en est la preuve.

Les gens de Bigg Boss 16 sont les rois du contenu de cuisine

Avec des gens qui se battent sans arrêt pour de la nourriture et des rations, il semble qu’il n’y ait pas besoin d’agir depuis la zone d’activité. Chaque jour, il y a des combats pour du poulet, de la farine, de l’adrak et autres. Ce lot de concurrents ne laisse aucune chance de lâcher prise. Nous pouvons dire en toute sécurité que Bigg Boss 16 a un maximum de concurrents qui sont des pros pour se lancer dans des combats.

Bigg Boss 16 concerne les couples Gautam Vig-Soundarya Sharma et Tina Datta-Shalin Bhanot

Si vous voyez des commentaires sur Bigg Boss 16 sur Twitter, nombreux sont ceux qui le qualifient de version moins chère de Love School ou de Splitsvilla. Une bonne partie de l’émission télévisée quotidienne est consacrée à la relation de ces deux «couples». Les créateurs sont appelés pour avoir détruit l’image et l’héritage de Bigg Boss. Jusqu’à présent, la chaîne a fait la sourde oreille. Les gens comparent avec Bigg Boss Marathi où l’esprit de compétition a atteint son zénith.

Certains autres facteurs ont également fonctionné. Des gens comme Archana Gautam, Shiv Thakare et Abdu Rozik sont sortis du programme et sont immensément appréciés pour diverses raisons. D’autres, comme les fans de Sumbul Touqeer, ont des fans fidèles qui regardent malgré le voyage pas si excitant de leur favori jusqu’à présent. Il y a un consensus sur le fait que ce lot actuel a un immense potentiel. Laissez les créateurs apporter des tâches pour élever la saison !