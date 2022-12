Bigg Boss 16 : Le voyage de Sumbul Touqeer dans l’émission de Salman Khan va-t-il être interrompu pour des raisons imprévues ? C’est ce que dit l’expert en tarot [Exclusive]

L’actrice d’Imlie Sumbul Touqeer fait l’actualité sur Bigg Boss 16. Malheureusement, le brouhaha tournait autour d’un angle d’amour inexistant avec Shalin Bhanot et le drame qu’il a causé. Son père Hasan Touqeer a reçu d’immenses critiques pour la façon dont il est venu guider sa fille non pas une mais à deux reprises. En fait, la star d’Imlie, Fahmaan Khan, est également entrée dans l’émission. Les moments entre les deux ont été l’un des moments forts de la saison. Mais il semble que Sumbul Touqeer n’ait pas de chance très brillante de remporter le spectacle. Ce n’est pas nous qui le disons mais les cartes du Tarot.

Le célèbre tarologue Aditya Nair a fait une lecture de cartes pour Sumbul Touqeer. Il a dit que son voyage ne serait pas avant la finale. Cela pourrait se terminer dans les prochaines semaines. C’est ce qu’il aurait dit : “Son séjour dans la maison ‘Bigg Boss 16’ pourrait se terminer d’ici trois semaines. Je peux aussi voir que sa santé pourrait se détériorer. Elle sera absente de la série pour des raisons inattendues. les raisons.” Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance d’une rentrée, il a dit qu’il ne prévoyait pas qu’elle ferait un retour dans l’émission de Salman Khan.

Dans le passé, Aditya Nair a déclaré que c’était Tejasswi Prakash qui avait de meilleures chances que Karan Kundrra de remporter le trophée Bigg Boss 15. Il a également suggéré qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor choisissent des noms avec les alphabets A, D, R ou Z pour leur petite fille. Elle a été nommée Raha Kapoor.

De nombreux fans s’attendaient à ce que l’actrice d’Imlie, Sumbul Touqeer, fasse beaucoup mieux dans la série. Elle est arrivée avec une énorme base de fans. Cependant, elle a été perdue dans les premiers jours. Sumbul Touqeer est un introverti. De plus, tout le drame de Tina Datta et Shalin Bhanot a affecté son jeu et sa force mentale.