Bigg Boss 16 : Le réalisateur de Housefull, Sajid Khan, apparaît-il réellement dans l’émission de téléréalité Salman Khan ? Voici ce que nous savons

L’émission de télé-réalité la plus regardée du pays, le chefest sur le point de revenir le mois prochain, avec plusieurs noms surgissant de temps en temps pour savoir qui sera le Les concurrents de Bigg Boss cette année. Shivin Narang, Kanika Mann, Jannat Zubair, Munawar Faruqui sont jusqu’à présent les candidats confirmés pour Grand Patron 16 tandis que Raj Kundra est le dernier nom qui a surgi en tant que prochain concurrent du Salman Khan hébergé télé réalité. Et maintenant, un autre nom important et assez controversé a surgi. Alors, qui est-il? Eh bien, des rapports ont circulé sur Sadjid Khan participer cette année à Bigg Boss 16. Alors, quelle part de vérité y a-t-il ? Voici ce que nous savons…