Bigg Boss 16 : Le rappeur MC Stan quitte la téléréalité de Salman Khan la première semaine ?

La saison 16 de Bigg Boss a déjà enthousiasmé les fans. Les créateurs sont tous prêts à créer le chaos dans la vie des candidats et sont tous prêts à apporter de nombreux changements. Cela fait à peine quelques jours et les concurrents ont déjà commencé à se battre et à filmer. Les candidats ont déjà eu des tiffs entre eux et le public a choisi leur favori.

Bigg Boss est prêt à proposer de nouveaux rebondissements et a joué à un jeu avec tous les concurrents. La ration et l’épicerie qui étaient censées être pour tous les concurrents ont maintenant été divisées en quatre pièces, et chaque pièce a son casier de rationnement unique. La situation devient incontrôlable. Ankit Gupta, Gori Nagori et MC Stan étaient silencieux et ne parlaient pas beaucoup, tandis que d’autres ont commencé à se battre pour des produits alimentaires. MC Stan est silencieux depuis le début du spectacle et il semble qu’il n’apprécie pas le spectacle comme les autres. Même Bigg Boss avait appelé MC Stan et lui avait dit qu’il devait réagir et engager des conversations.

Dans l’une de ces positions, Sreejita et Archana Gautam avaient une conversation lorsque ce dernier a dit à MC Stan qu’il devrait chérir le moment et profiter de chaque opportunité. Sreejita lui a dit de parler à Bigg Boss et lui a demandé s’il avait abandonné.

On ne sait toujours pas si MC Stan a quitté l’émission au cours de la première semaine elle-même. Les fans attendent de savoir si MC Stan survivra dans le jeu ou non ?