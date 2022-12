Bigg Boss 16 : le rappeur MC Stan quitte la série ; Salman Khan en colère ouvre la porte principale [Watch Video]

La saison 16 de Bigg Boss a attiré toute l’attention des combats et des drames constants des concurrents. Ankit Gupta est devenu le nouveau roi de la maison et a été réprimandé par Bigg Boss pour sa paresse. Récemment, le concurrent MC Stan se sent maintenant depuis quelques jours et dit à tout le monde qu’il veut rentrer chez lui. Lors de l’épisode Weekend Ka Vaar, l’animateur Salman Khan donnera une chance à MC Stan de quitter la maison. Oui, tu l’as bien lu! Une promo a été publiée par les fabricants sur leur compte Instagram officiel, dans laquelle on peut voir Salman demander à MC Stan pourquoi il veut rentrer chez lui et pourquoi il n’arrête pas de le dire. Salman essaie de motiver MC Stan en lui parlant de ses fans, mais ce dernier dit qu’il ne veut pas rester en arrière.

Dans la vidéo, Salman essaie de faire comprendre à MC Stan qu’il devrait rendre ses fans fiers. Salman dit à MC Stan avec quel état d’esprit il est entré dans la maison. MC Stan dit qu’il n’a pas envie de rester dans la série et que les gens doivent s’ennuyer avec lui. Salman lui rappelle ses fans et dit ce que ses fans penseront de lui alors qu’il veut quitter la série. Mais. Salman ne voit pas MC Stan se convaincre de rester en arrière. Plus tard, Salman dit à MC Stan que Bigg Boss ouvrira la porte principale et qu’il pourra partir s’il le souhaite.

On peut voir MC Stan se lever du canapé et se diriger vers la porte principale. Dans une autre vidéo promotionnelle, Tina Datta se fait gronder et instruire par Salman pour avoir discuté de sujets extérieurs à la maison. Tina devient émotive et demande à Salman de lui parler en personne. Tina dit qu’elle est incapable de se débrouiller dans la maison.

Le public assistera à une entrée générique dans la maison. L’acteur Vikas Manaktala va entrer dans la maison et laisser le conetstant choqué. De plus, Shehnaaz Gill rejoindra Salman Khan dans l’émission et les deux se produiront sur Dil Diyan Gallan.