Bigg Boss 16 : Le rappeur MC Stan alias Altaf Tadavi deuxième concurrent de l’émission Salman Khan après Abdu Roziq ? Voici ce que nous savons [Watch Video]

Quand la conversation se répand sur le cheftout s’arrête au moins dans la télé monde, tel est l’engouement des réalité Afficher. Après tout, ce n’est pas connu comme le plus grand de l’Inde télé réalité montrer pour rien, n’est-ce pas? Sur cette note, les créateurs de Bigg Boss et Télévision couleurs a lancé la nouvelle saison d’une manière vraiment grandiose hier, 27 septembre, au glorieux Taj Lands End Hotel à Bandra, Mumbai, rendant justice à la fois à la stature de l’émission et à son hôte superstar, Salman Khan. Salman également présenté Abdu Rozik comme le premier a confirmé Concurrent de Bigg Boss 16et maintenant rappeur MC Stanle nom de est apparu comme Grand Patron 16est le deuxième concurrent.

Abdu Roziq, premier concurrent de Bigg Boss 16

Étoile des médias sociaux Abdu Rozikqui compte 3,5 millions de followers sur Instagram, et on le verra faire son Bollywood ses débuts plus tard cette année aux côtés de Salman Khan lui-même dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a été officiellement confirmé comme le premier concurrent de Bigg Boss 16 par l’hôte lui-même lors du même événement. Il sera très intéressant de voir comment le petit bonhomme s’entend dans le Maison Bigg Boss avec tous les autres concurrents.