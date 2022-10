Bigg Boss 16 : le rap de Sumbul Touqeer sur « l’autonomisation des femmes » écrit par son père frappe fort ; les internautes disent: “Elle l’a possédé” [VIEW TWEETS]

La star d’Imlie Sumbul Touqeer est actuellement à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Elle se présente comme une candidate sérieuse dans la dernière saison. C’est récemment que l’actrice a quitté la série Imlie car elle a fait un bond en avant et ensuite elle a choisi d’être sur Bigg Boss 16. Maintenant, elle impressionne les fans et comment elle est naturelle dans la série controversée. Cela ne fait que quelques jours et Sumbul s’est déjà avéré être un artiste. Dans l’épisode d’hier, elle a rappé pour les colocataires et cela a touché tout le monde.

Sumbul Touqeer a rappé des paroles écrites par son père sur “l’autonomisation des femmes”. Les paroles ont frappé tout le monde durement et ses fans l’applaudissent pour être si confiante. Le rap a parlé du fait que la naissance d’une fille n’est pas considérée comme l’occasion la plus heureuse par beaucoup et des cas où une fille est jetée à la poubelle. C’était en effet un rap émotionnel et les fans sont juste assez touchés et c’est partout dans Entertainment News.

Découvrez le rap et la réaction des fans de Sumbul Touqeer ci-dessous :

Elle possédait l’ep avec celui-ci parmi tous les combats sans fondement. C’était le rap de son père. Fille affichant ce qui est nécessaire pour être affichée si fièrement. C’était trop bien! ?#SumbulTouqeerKhanpic.twitter.com/wJeP8cdcp6 NeeM (@brishtart) 3 octobre 2022

Le lien entre Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot attire l’attention

Outre son rap, les internautes ont également remarqué le lien entre Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot. Ils sont devenus de bons amis à l’intérieur de la maison et s’avèrent être des systèmes de soutien l’un pour l’autre.