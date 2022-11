Bigg Boss 16: Le petit ami de Gori Nagori, Sunny Choudhary, RÉAGIT lorsque Sajid Khan lui demande de laver ses vêtements

Les fans de Bigg Boss 16 sont mécontents de Sajid Khan. Comme nous l’avons vu, il a abusé de Gori Nagori en l’appelant une chorale et quoi d’autre alors qu’elle donnait des rations à Soundarya Sharma et Gautam Vig. Ce n’est pas la première fois que Sajid Khan abuse. Il avait arrosé une volée d’abus sur Gautam Vig après avoir sacrifié la ration pour son capitanat. Hier, Sajid Khan a raconté à Shiv Thakare comment Gori Nagori avait refusé de laver ses vêtements. Il semble qu’elle ait fait sa lessive pendant tout ce temps. Le comportement de Sajid Khan dans la série a agacé les internautes et les gens l’ont critiqué pour avoir obligé Gori Nagori à faire son travail personnel.

Maintenant, Sunny Choudhary, le petit ami de Gori Nagori, a accordé une interview à ETimes TV. Il a dit qu’il voulait voir sa petite amie dire à Sajid Khan qu’elle n’était pas dans l’émission pour laver ses vêtements. Il a dit que même elle est une candidate comme lui et qu’il est injuste d’avoir de telles attentes de sa part. Il a été cité comme disant: “Je pense qu’une fois que cela arrivera, Sajid Khan réalisera son erreur. Unki Akkal tab thikane aaye ” Les fans de Bigg Boss 16 sauront que le nom de Sunny a déjà été mentionné dans le combat entre Archana Gautam et Gori Nagori.

Eh bien, les fans sont du côté de Gori Nagori. Ils ont dénoncé Sajid Khan pour ce comportement odieux…

Nomination bien planifiée où ils expulseront #GoriNagori comme agresseur #SajidKhan a demandé aux fabricants de le faire ! #bb16 gori a des couilles pour répondre #sajid n refuse de laver ses vêtements alors elle doit partir ! Bien joué #bb16 Si #Soundarya ne l’appellera pas MONSIEUR elle sera la prochaine à être expulsée Hiten (@HitenK2021) 9 novembre 2022

A été #GoriNagori fait quelque chose de mal avec #ShivThakare #McStan #AbduRozik NON Son seul défaut, elle a refusé de se laver #SajidKhan vêtements. Et puis elle a été frappée par #Salman Khan et #BB16 Et ses amis n’étaient pas assez forts pour la soutenir. Le public la votera-t-il? BurnoutCandle (@burnoutcandle) 8 novembre 2022

#GoriNagori pas d’angle d’amour, pas de stardum, pas de manipulation, fille qui est innocente et ne veut pas vivre à l’ombre de #SajidKhan & ne veut pas laver ses vêtements sera nommé par sajid et ses marionnettes #ShivThakare #MCStan #AbdulRozik. Mieux que tout #SumbulTouqeerKhan niks (@niikunjdixit) 8 novembre 2022

Il est fort probable que Gori Nagori soit absent de l’émission ce week-end. Sumbul Touqeer a une énorme base de fans tandis que les téléspectateurs neutres aiment vraiment l’épice qu’Archana Gautam apporte à l’émission de Salman Khan.