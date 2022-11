Bigg Boss 16 : Le père de Sumbul Touqeer réagit au commentaire obsessionnel de Salman Khan ; “Elle aime Shalin Bhanot en tant que figure paternelle”

Sumbul Touqeer n’est PAS obsédé par Shalin Bhanot affirme que son père après que l’actrice d’Imlie a été critiquée par Salman Khan dans Weekend Ka Vaar. Après ce commentaire obsessionnel de Salman Khan, la superstar a fait face à une réaction massive sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont dit qu’il devrait avoir honte de lui-même pour avoir assassiné le personnage d’une jeune fille de 19 ans à la télévision nationale et l’avoir déchirée.

Et maintenant, le père de Sumbul Touqeer est venu la défendre et affirme que sa fille n’est pas entièrement obsédée par Shalin Bhanot, mais qu’elle le regarde plutôt comme une figure paternelle, affirme-t-il dans son interaction avec ETimes. Il a même ajouté que tout le monde se serrait et s’embrassait dans la maison, mais seul Sumbul est choisi pour faire de même. Pendant le combat de Shalin et MC Stan, même Soundarya Sharma tenait Stan par le dos, mais personne ne l’a interrogée pour la même chose, mais Sumbul a été ciblé car il obtiendra le carburant dans l’émission a souligné son père.

Non seulement le père de Sumbul, mais même sa co-vedette d’Imlie, Manasvi Vashist, l’a soutenue et s’en est pris à Tina Datta et Shalin Bhanot. Il a appelé Shalin sans témérité pour ne pas avoir pris position pour Sumbul et a déclaré que Tina était une brute car elle savait que Sumbul était une jeune fille innocente. Alon avec Manasvi, Devoleena Bhattacharya, Dolly Bindra et bien d’autres ont soutenu Sumbul.

Tandis que Sumbul se débrouille lentement et maintient son calme et sa distance avec Shalin ainsi qu’avec Tina Datta. Gautam Vig, qui a été expulsé de la maison cette semaine, a même déclaré que Shalin devrait mettre un frein à son amitié avec Sumbul car c’est son avantage. Sumbul mettra-t-elle fin à son amitié avec Shalin ? Seul le temps nous le dira. Les fans de Sumbul estiment qu’elle devrait désormais rester à l’écart de Shalin.