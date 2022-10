Bigg Boss 16 : le père de Sumbul Touqeer Khan parle du lien de la star d’Imlie avec Shalin Bhanot ; “Elle a la liberté…”

Les créateurs de la saison 16 de Bigg Boss essaient de divertir le public en ajoutant divers rebondissements. L’acteur d’Imlie Sumbul Touqeer Khan qui a quitté la série pour participer à Bigg Boss 16 est adoré par les internautes. Sumbul semble recevoir d’excellentes réponses des téléspectateurs en raison de sa forte personnalité. Sumbul a été vu partager un lien étroit avec le concurrent Shalin Bhanot et leur lien soulève des sourcils.

Dans une récente interview avec Times Now, le père de Sumbul a été interrogé sur le lien de sa fille avec Shalin Bhanot. Il a révélé qu’il n’avait jamais connu Shalin et a commencé à le connaître. Il a même parlé de tout son cœur de l’amitié de Sumbul avec lui et a révélé qu’avant d’entrer dans l’émission de téléréalité de Salman Khan, Bigg Boss 16, elle avait dit qu’elle n’irait pas sur “shaadi.com” pour trouver quelqu’un qui lui conviendrait, mais qu’elle jouerait. le jeu.

Le père de Sumbul a dit que quoi que sa fille fasse et quel que soit son plan, elle a toute la liberté de le faire. Il a même dit que si elle joue à un jeu et fait une erreur, elle en tirera des leçons. Il a même dit qu’elle n’était pas tendue et qu’il se sentait bien de voir que les gens se souciaient d’elle.

Le lien de Shalin et Sumbul et leur forte amitié ont créé beaucoup de buzz parmi les téléspectateurs. Il semble que quelque chose se prépare entre les deux et beaucoup de questions se posent. Même, la candidate de Bigg Boss 16, Tina Datta, a interrogé Shalin sur son lien croissant avec Sumbul. Shalin a refusé la demande et a déclaré que Sumbul était un enfant. Tina Datta, Shalin Bhanot, Gautam Singh Vig, Sumbul Touqeer, Shiv Thakare, Sreejita De, Manya Singh, Soundarya Sharma, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta, MC Stan, Archana Gautam, Gori Nagori et Sajid Khan sont vus divertir les concurrents avec leurs combats, leurs controverses et bien plus encore.