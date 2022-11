Bigg Boss 16 : le père de Sumbul Touqeer Khan entraîne Fahmaan Khan dans leur conversation ; dit, ‘Aisa dost jo…’

Week-end dernier Ka Vaar session de Grand Patron 16 était assez lourd. Surtout, sur Sumbul Toukir Khan. Sa prétendue “obsession” pour Shalin Bhanot était au centre du débat. De Tina Datta à Nimrit Kaur Ahluwalia – tous ont parlé de la façon dont elle est toujours autour de Shalin Bhanot et de son béguin d’adolescente. Même si elle a dit qu’elle n’avait aucun sentiment pour lui, tous, y compris Salman Khan, en ont parlé. Les fans étaient bouleversés et clairement, son père aussi ! Hier, Sumbul a eu l’occasion de parler à son père qui lui a conseillé de rester loin de Tina et Shalin. Il a également parlé de Fahmaan Khan.

Le père de Sumbul Touqeer fait l’éloge de Fahmaan Khan

Au cours de sa conversation, le père de Sumbul a parlé de Fahmaan Khan et a donné un exemple de son amitié. Il a déclaré qu’un ami devrait être comme Fahmaan qui se tient toujours à vos côtés Il a dit: “Ab idhar Fahmaan tumhara dost hai, aisa dost jo har pal tumhare saath khada tha. Ghar mein Fahmaan jaisa dost hona chahiye tha. Yeh Shalin aur Tina sirf tumhara fayda utha rahe hai. Yeh tumhare saamne kuch aur bolte hai aur tumhare piche kuch aur.

Le père de Sumbul Touqeer Khan a également déclaré que Tina Datta et Shalin Bhanot l’utilisaient dans le jeu et qu’on devrait leur montrer leur « aukaat ». Il lui a demandé pourquoi porte-t-elle les vestes de Shalin alors qu’il lui en a envoyé tant ? Il a mentionné que les gens l’accusent d’avoir fait une blague sur sa fille. Sumbul était en larmes et comment !

Cependant, cette conversation qui a eu lieu entre Sumbul et son père n’a pas été bien accueillie par beaucoup. Kushal Tandon a profité de son compte Twitter pour critiquer le père de Sumbul pour avoir appelé Tina Datta “kamini”.

Et comment son père a-t-il osé avoir un appel téléphonique maintenant et comment peut-il parler mal des autres candidats vo bhi kiski ki Beti hain son père dit que tina est Kamini reste en dehors de son wow KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 21 novembre 2022

Quel est votre avis là-dessus?