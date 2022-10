Bigg Boss 16 : le père de Sumbul Touqeer guidant la star d’Imlie laisse les réseaux sociaux divisés [Read Tweets]

Bigg Boss 16 s’avère différent à bien des égards. Pour la première fois, on verra le père de Sumbul Touqeer venir le week-end ka vaar pour exposer Shalin Bhanot et Tina Datta. Cela ne s’est jamais produit auparavant. Les années précédentes, la semaine des invités ou de la famille se déroulait vers la fin du spectacle. Nous ne savons pas pourquoi les fabricants ont décidé de faire cela. L’une des raisons pourrait être le fait que cette prétendue histoire d’amour entre Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot a conduit à un trolling brutal de l’actrice d’Imlie. Tina Dattaa avait joué le récit de la façon dont elle est attirée par Shalin Bhanot.

Les fans ont estimé que c’était tout simplement trop. Bien que nous sachions que Sumbul Touqeer est beaucoup plus jeune que les autres, nous avons déjà vu des jeunes comme Digangana Suryavanshi dans la série. Ils pensent que les fabricants favorisent trop Sumbul Touqeer. Jetez un œil aux tweets…

??? svp, demande Ne donnez pas d’excuse d’âge. Elle s’en sort très bien avec ce travail. Elle est très professionnelle. Ne minimisez pas ses réalisations. La vérité c’est #SumbulTouqeer est juste une personne stupide. Et rappelez-vous que personne ne l’a appelée, elle-même est allée voir Taina et Shalin pour se ruiner BurnoutCandle (@burnoutcandle) 14 octobre 2022

Pas de sentiments cardiaques mais pourquoi le père de Sambul a frappé Tina? Elle est ici pour jouer au jeu, elle n’est pas sa gardienne… sa propre fille n’est pas capable de contrôler ses hormones ! Il aurait dû dire à sa fille où elle va mal plutôt que de le mettre sur d’autres #BB16 purv ?? (@theUnsungTweety) 13 octobre 2022

Oncle ko akkal hote toh apni beti ko bolte joh week ka 7-8 lakh charge kar rahi hai par gake khelne ke time pe badi didi yaad ajati hai… Toh #TinaDutta ko paise de de Sumbul ke woh guide kar degi chhoti si bacchi ko Zindagi Gulzar Hai (@NoFilter27) 14 octobre 2022

Je pense que tout le monde convient collectivement qu’elle n’appartient pas à BB, mais je veux me consoler du fait que c’est une énorme leçon apprise. À partir de maintenant, Sum et son équipe seront plus prudents lors de la sélection des projets. #SumbulTouqeer Floof (@RedB029) 14 octobre 2022

@CouleursTV kya kar re ho yaar … sab #BiggBoss16 moi aye hai jeu d’apna khelne ke liya naki Sumbul ka baby-sitter banne.Tina kahi paar bhi galat nahi hai Wo bhi au jeu d’apna khel rahi hai. Aur #SumbulTouqeer pour kuch bhi kaar nahi rahi hai usse utiliser karke kya ho jayega.#TinaDutta pic.twitter.com/wZDZxpN31k Reja Hossain (@RejaHossain999) 14 octobre 2022

Je ne sais pas ce qu’elle traverse après tout ce qu’elle a appris ….. Mais Sumbul, comme toujours, vous devez continuer à chercher les temps à venir et continuer à avancer !! Envoi d’ondes positives #SumbulTouqeerKhan#SumbulTouqeer ????????? pic.twitter.com/nlLPLGcuVX Preeti R (@_reginaphalenge) 14 octobre 2022

Les fans de Sumbul Touqeer ont apprécié le déménagement étant donné qu’elle est jeune, et cela pourrait affecter sa carrière. Mais bon, Bigg Boss est une émission toxique et ceux qui y participent connaissent trop bien les pièges.