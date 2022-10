Bigg Boss 16: Le père de Sumbul Touqeer a CE message fort à son sujet sur le fait de se faire des amis dans la maison; dit : ‘Je ne veux pas…’

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer est la plus jeune candidate de la maison et en une semaine, son père est apparu dans l’émission pour lui faire comprendre que l’amitié de Shalin Bhanot et Tina Datta n’est pas bonne pour elle et depuis lors, son jeu est définitivement devenu fort jusque-là. elle traînait juste avec Shalin et beaucoup ont également commencé à la taquiner de son nom. Alors qu’il n’y avait rien de tel entre eux et maintenant tout est clair.

Regardez la vidéo virale du père de Sumbul claquant Shalin Bhanot et Tian Datta claquant pour se moquer de leur fille.

Alors que l’apparition du père de Sumbul dans l’émission de Salman Khan a suscité de nombreuses critiques sur Internet et que tout le monde a crié au scandale en affirmant que pourquoi les fabricants la nourrissaient-ils à la cuillère par rapport aux autres concurrents de la maison ? Sumbul a admis se sentir perdue dans la maison et récemment, elle a reçu le masque après que tous les concurrents de la maison ont affirmé qu’elle et Manya Singh étaient les moins visibles de la maison.

Après être apparu dans l’émission, le père de Sumbul a ce message fort pour elle qu’elle ne devrait pas se faire d’amis à la maison et se concentrer sur son jeu. Dans une interaction avec Pinkvilla, le père de Sumbul a expliqué pourquoi il ne voulait pas qu’elle se fasse des amis dans la maison. Il a dit que tout le monde est capable de gagner le spectacle et que tout le monde joue très bien le jeu et qu’il ne veut pas qu’elle continue et se fasse des amis parce que tout le monde se concentre uniquement sur le jeu et rien d’autre, a-t-il conclu. Parlant de Sumbul obtenant l’étiquette d’être la moins visible à l’intérieur du site, son père a différé des opinions de la colocataire et a déclaré que son âge est actuellement très fort et que les conseils qu’il lui a donnés fonctionnent.