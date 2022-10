Bigg Boss 16 : Le père d’Asim et d’Umar Riaz, Riaz Ahmed Choudhary, a-t-il qualifié Salman Khan d’hypocrite pour avoir dénigré Shalin Bhanot ?

Grand Patron 16 est intéressant en raison du drame à haute tension qui se déroule dans le spectacle. Salman Khan récemment fustigé au concurrent Shalin Bhanot car il a manqué de respect à un médecin qui se trouvait dans la salle médicale de le chef domicile. Salman a critiqué Shalin en disant qu’il ne devrait pas penser à lui-même et qu’il est très honteux de sa part de se comporter mal avec le médecin. Cependant, il semble maintenant que le père d’Asim et Umar Riaz, Riaz Ahmed Choudhary, ait qualifié l’acteur d’hypocrite.

Riaz a fouillé Salman et a dit que c’était dans Bigg Boss 15, où l’acteur avait insulté son fils Umar pour être un professionnel de la santé. Salman était la même personne qui ne respectait pas les médecins et aujourd’hui, il est un hypocrite en scolarisant Shalin. Il y a quelques heures, Riaz avait tweeté son point de vue sur la même chose à partir de son compte non vérifié et l’avait ensuite supprimé. Nous avons pris une capture d’écran de la même chose car le tweet ne peut pas être vu depuis sa poignée.

Découvrez le père d’Asim Riaz, Riaz Ahmed Choudhary, claquant Salman Khan.

Il semble que Salman ait eu des problèmes avec les frères Riaz. Une partie du tweet de Riaz disait que dans Bigg Boss, l’acteur avait utilisé un langage grossier contre Umar et qu’il avait été dépeint comme un médecin agressif dans la série. Cependant, il a été vu conseiller Salman, ce qui n’est que de l’hypocrisie”. Umar et Asim sont tous deux devenus célèbres en participant respectivement à Bigg Boss 15 et 13. Asim a été le premier finaliste de l’émission de téléréalité controversée alors qu’Umar a été éliminé en raison de son horrible combat avec Pratik Sehajpal. Bien que la chose qui a été communément vue était que Salman les aurait insultés dans le spectacle. Pensez-vous que le père d’Asim a fait une mauvaise chose en claquant Salman Khan? Faites-nous part de vos opinions à ce sujet.