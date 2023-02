Bigg Boss 16 : le lien entre Shiv Thakare et Abdu Rozik continue de régaler les fans même après la fin de l’émission ; ‘MERA JAAN MERA DIL SHIBDU’ devient tendance

Bigg Boss 16 a pris fin mais ses concurrents dominent toujours les réseaux sociaux. Que ce soit le vainqueur MC Stan ou les finalistes Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary – les fans sont incapables de se remettre de ces célébrités. Aujourd’hui, Shiv Thakare et Abdu Rozik sont à la mode sur Twitter. Les fans ont adoré leur lien dans la maison Bigg Boss 16. Ils étaient les plus proches l’un de l’autre et avaient un moment de gala en compagnie l’un de l’autre. Ensemble, ils étaient connus sous le nom de Shibdu et ils passent de très bons moments à l’intérieur de la maison. Les fans se souviennent de tous ces moments et les suivent sur Twitter.

MERA JAAN MERA DIL SHIBDU est tendance sur Twitter avec toute sa puissance. C’est devenu l’une des principales tendances du site de microblogging. Les fans partagent des photos et des vidéos de Shiv Thakare et Abdu Rozik et parlent de leur amitié. ‘Mera Jaan, Mera Dil’ est la ligne d’Abdu qu’il utilisait souvent pour s’adresser à Shiv.

Découvrez ce que les fans ont à dire sur Shiv Thakare-Abdu Rozik.

Deux âmes pures qui ont une différence de communication entre elles .. se connectent toujours et peuvent tout partager .. Abdu est un ange envoyé pour Shiv qui le croit comme ” bhagavan ka dudh ” Merci de nous avoir donné ces deux belles personnes !! MERA JAAN MERA DIL SHIBDU pic.twitter.com/YbTaR2Ijxu shikha kakkat (@shikha_kakkat) 15 février 2023

ce sont les versions les plus douces d’eux-mêmes les uns avec les autres ?? MERA JAAN MERA DIL SHIBDU pic.twitter.com/NHn2On0ClY Manya (@maaneeyaa) 15 février 2023

Les amis ne laissent pas les amis faire des bêtises seuls….. MERA JAAN MERA DIL SHIBDU pic.twitter.com/lalI5k1Fgd ?????? (@Akash_Jadhav_07) 15 février 2023

shiv dit à abdu de tenir son doigt et de le prendre à part chaque fois qu’il a l’impression d’être le pic bb bromance et je nie être convaincu du contraire? MERA JAAN MERA DIL SHIBDU pic.twitter.com/vibewGb5j8 Manya (@maaneeyaa) 15 février 2023



oui la colère et les combats et le mandli et les stands étaient tous de grandes parties de l’av de shiv mais le contenu shibdu qu’il a servi sera toujours supérieur ?? MERA JAAN MERA DIL SHIBDU pic.twitter.com/isfzJQNymR Manya (@maaneeyaa) 15 février 2023

Eh bien, Shiv Thakare n’a peut-être pas remporté Bigg Boss 16, mais il a définitivement gagné un ami pour la vie à Abdu Rozik. Puissions-nous en voir plus ensemble.