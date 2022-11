Bigg Boss 16: le fan de Shiv Thakare utilise la ligne emblématique Akela Hoon de Sidharth Shukla, disent les fans en colère; ‘Yeh Mandali Ke Saath Jhund Mai Hai’

Bigg Boss 16 s’avère être une saison intéressante. Les fans ont été investis étant donné le genre de drame que Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et Archana Gautam apportent dans la série. De plus, nous avons également Soundarya Sharma, Tina Datta et Shalin Bhanot. Comme nous le savons, toute la maison est divisée en deux groupes. L’un d’eux est Shiv Thakare, MC Stan, Abdu Rozik, Nimrit Kaur Ahluwalia, Shalin Bhanot, Tina Datta et Sajid Khan. Même Sumbul Touqeer est plus enclin à ce côté. Un fan a partagé une photo où l’on peut voir Shiv Thakare debout, les mains tendues. Ça ressemble un peu à Sidharth Shukla quand il avait dit qu’Akela Hoon dialoguait sur Bigg Boss 13.

Shiv Thakare a dit qu’il idolâtre Sidharth Shukla. La star de feu Balika Vadhu est considérée comme la chèvre de Bigg Boss. Sa saison, Bigg Boss 13 était un énorme blockbuster. Tout le monde a contribué et les TRP ont touché 4,5 certains week-ends. Les fans en colère de Sidharth Shukla avaient ceci à dire…

Nous pouvons voir que les fans ne sentent pas que Shiv Thakare est proche de Sidharth Shukla de quelque manière que ce soit. Le concurrent va bien cependant. Beaucoup prédisent qu’il sera dans le top cinq de l’émission.