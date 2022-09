Bigg Boss 16 : le duo Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta confirmé pour l’émission de Salman Khan ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss 16 approche. Selon Tellychakkar et d’autres portails, Priyanka Chahar Choudhary a fait un clin d’œil à l’émission. Les fabricants ont fait de leur mieux pour la faire participer. Plus tôt, elle avait dit qu’elle hésitait à faire Bigg Boss si tôt dans sa carrière. Mais maintenant, il semble que deux des meilleures actrices de Colors Nimrit Kaur Ahluwalia et Priyanka Chahar Choudhary se battront avec la star d’Imlie, Sumbul Touqeer Khan, qui a été confirmée lors de la conférence de presse. Maintenant, les fans se demandent si Ankit Gupta rejoindra également Priyanka Chahar Choudhary dans l’émission.

Bigg Boss 16 a confirmé des noms comme Abdu Rozik, Sumbul Touqeer Kha, Gautam Vig, Sreejita De et d’autres. Le chanteur tadjik Abdu Rozik est basé à Dubaï. Il fait partie du film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. Maintenant, les fans d’Udaariyaan se demandent si Ankit Gupta rejoindra ou non. Les fabricants ont désespérément besoin d’un couple à bord. Bigg Boss 13 qui était plein de couples a été un énorme succès. Même dans Bigg Boss 14, ils ont réussi à obtenir Jasmin Bhasin – Aly Goni et Rubina Dilaik – Abhinav Shukla. Pour Bigg Boss 15, Karan Kundrra et Tejasswi Prakash sont devenus un couple dans l’émission, ce qui a sauvé le navire en perdition.

Les fabricants de Bigg Boss 16 cherchent également désespérément à intégrer l’élément couple. Il semble qu’ils voulaient que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer soient ensemble dans la série. Mais c’est seulement Sumbul Touqeer qui va à l’intérieur. Les fans de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta sont divisés sur la question de savoir si Fatejo devrait être ensemble à l’intérieur de la maison. Mais certains fans veulent qu’Ankit Gupta fasse une nouvelle émission de télévision plutôt que de se concentrer sur Bigg Boss 16. Que pensez-vous de cela ?