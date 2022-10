Bigg Boss 16 : le compte de Sumbul Touqeer tweete un message de félicitations pour Virat Kohli, les fans se demandent si Fahmaan Khan le gère

Sumbul Touqeer, concurrent de Bigg Boss 16, a une énorme base de fans à l’extérieur. L’actrice d’Imlie avait l’air un peu perdue au cours des trois premières semaines de la série, mais maintenant elle est devenue la sienne. Sumbul Touqeer exprime lentement ses opinions et prend position. La dame est aussi l’une des plus jeunes de l’histoire de l’émission. Les fans à l’extérieur la soutiennent comme n’importe quoi. Maintenant, nous savons que Virat Kohli a emmené l’Inde vers une victoire épique contre le Pakistan lors du match de la Coupe du monde T20 qui s’est déroulé dimanche au Sydney Cricket Ground. Toute l’Inde jubile devant la victoire de l’équipe de cricket.

Le compte Twitter officiel de Sumbul Touqeer a également félicité l’équipe indienne de cricket et son capitaine. Il a publié un tweet qui disait : “Alsoooooo ! C’est une double célébration pour nous car notre patrie a gagné et a prouvé une fois de plus son courage ! Je phayrrr”

Aussiooooo! C’est une double fête pour nous car notre patrie a gagné et a une fois de plus fait ses preuves ! Je pharrr ? ?? @imVkohli inclinez-vous! #ICCT20WorldCup2022 #T20WorldCup #INDvsPAK sumbul touqeer (@TouqeerSumbul) 23 octobre 2022

Les fans qui lisent le tweet se demandent si Fahmaan Khan gère le compte en l’absence de l’actrice. Maintenant, son père Sumbul Touqeer Khan a dit qu’elle voit Fahmaan Khan de la même manière qu’elle voit son père. Mais les fans ont le sentiment qu’il décrit simplement la star d’Imlie comme un homme attentionné et protecteur. Découvrez quelques-uns des tweets de réaction à ce…

Aisa lag raha hai écrit kisi ou ki hai ?? samaj jao kon? Shubhangi Kamble (@Shubhan83223711) 23 octobre 2022

Ye mots jane pehechane hai ?? kuch aux jours de gadabad hai ??? Surtout vous kohli ko tag? somme kabse cricket dekhni lagi je phayrr mots bahoot jana pahcha na hai?@fahmaankhan vous aapka salut hai mots ??? sach batao hai na? ?#SuMaan #SumbulTauqeerKhan #Fahman Khan https://t.co/xqzn0lQfHR Shubhangi Kamble (@Shubhan83223711) 24 octobre 2022

Après que Sumbul Touqeer ait été critiqué de tous côtés, Fahmaan Khan a écrit une note qui est devenue virale. Le beau gosse sera ensuite vu dans l’émission Dharam Patni d’Ekta Kapoor.