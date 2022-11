Bigg Boss 16 : Le commentaire « par jour ke acteur » de Sajid Khan est trollé ; Rajiv Adatia félicite Archana Gautam de ne pas être un oui [Read Tweets]

Les concurrents de Bigg Boss 16 estiment que Sajid Khan est beaucoup favorisé. Qu’il s’agisse d’avoir des rations ou d’attribuer des chambres, il a le maximum de choix dans tout. Sajid Khan a été vu en train de parler mal d’Archana Gautam et de Priyanka Chahar Choudhary après un problème lié à la farine. Il semble qu’Archana Gautam ait refusé de lui donner de l’aata. Après cela, il a dit à MC Stan que certains de ces concurrents se comportaient très bon marché en matière de nourriture. Toute la saison a été sur la ration jusqu’à présent. Les produits alimentaires sont une raison de combats quotidiens dans la maison. Les tâches ont pris du recul et comment.

Sajid Khan a été entendu dire que ces personnes sont des acteurs de télévision par jour et n’ont aucun statut. Cela a agacé les gens. Nous savons qu’il existe une discrimination de longue date à l’égard des vedettes de la télévision comme celle dont Hina Khan a parlé si ouvertement. Les fans n’aiment pas ça du tout. Le concurrent de Bigg Boss 15, Rajiv Adatia, n’a pas du tout aimé cela et a appelé Sajid Khan sur Twitter.

Quel est cet acteur de télévision et non acteur de télévision ?? Un acteur est un acteur !! Je déteste quand les gens mettent une différence entre les deux ! Respectez le métier ! Certaines personnes ont besoin de vérifications de la réalité dans cette maison et j’espère vraiment que Salman le fera, c’est ce WKV ! Fumer en public sans respecter les règles !! Honteux!

Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 16 novembre 2022