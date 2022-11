Bigg Boss 16 : Le capitanat d’Abdu Rozik est en danger ; colocataires essaient de gagner un nouveau capitaine

Depuis qu’Abdu Rozik est devenu le capitaine, il a été étiqueté comme l’un des meilleurs jusqu’à présent dans la maison Bigg Boss 16. La majorité des colocataires sont d’avis qu’Abdu est le concurrent le plus adorable de la saison. Maintenant que la maison Bigg Boss 16 a besoin d’un nouveau capitaine, les colocataires auront pour tâche de se battre pour la capitainerie. Pendant ce temps, Archana Gautam et Shiv Thakare se disputent. Sajid Khan et Gori Nagori entrent également dans une bagarre verbale.