Bigg Boss 16 : Le beau Mahir Pandhi de Nimrit Kaur Ahluwalia venant dans l’émission de Salman Khan en tant que joker ?

Nimrit Kaur Ahluwalia connaît jusqu’à présent une saison mitigée sur Bigg Boss 16. Elle a été une bonne capitaine la première semaine. Son amitié avec Abdu Rozik a également réchauffé les cœurs. Cependant, ce qui a bouleversé les gens, c’est sa proximité avec Sajid Khan. Dans l’émission, elle a eu d’énormes combats avec Priyanka Chahar Choudhary où elle a fini par qualifier l’actrice d’Udaariyaan d’ab ** ch. Plus tard, Nimrit Kaur Ahluwalia s’est effondrée en disant qu’elle souffrait à nouveau d’épisodes de dépression et d’anxiété. Elle a dit qu’elle prenait des médicaments. Maintenant, on dit que Mahir Pandhi pourrait venir dans l’émission en tant que joker.

Eh bien, il faisait partie de l’émission Choti Sarrdaarni et a également réalisé la série Web Bebakee. Selon les forums indiens, il pourrait être envoyé par les fabricants en tant que joker. On dit aussi que Nimrit Kaur Ahluwalia et lui sortent ensemble dans la vraie vie. Dans le passé, nous avons vu comment les fabricants ont envoyé Aly Goni pour Jasmin Bhasin. Il est également arrivé au bout d’un mois. Mais rien n’est confirmé pour l’instant. Voyons si Mahir Pandhi entre dans la série. Il a romancé Nimrit après le saut dans la série. Voici comment les fans ont réagi aux nouvelles…

Bigg Boss ko bas nimrit ko jitana hai ….. Kuch khel bhi nahi rhi hai … Ab #MahirPandhit ka startegy karenge ki shyad kuch angle dikhe.. Lokesh Kumar (@Lokesh_jhaa) 18 novembre 2022

Bechara Abdu ?? ensuite nous voulons Hasbollah !! Je ne cherche pas le drame, le drame me trouve (@searching4drama) 18 novembre 2022

Nai ayega bcz bf hai nimrit ka jeu kharaab hoga ismei Abhishek Agarwal (@Abhishek77314822) 18 novembre 2022

Bigg Boss 16 s’avère être une bonne saison. La maison a des gens instables comme Shiv Thakare, MC Stan et Shalin Bhanot. Archana Gautam propose également de nombreux divertissements. Selon les rumeurs, Gautam Vig est hors de la série.