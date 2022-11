Bigg Boss 16 : l’amour naissant de Tina Datta et Shalin Bhanot moqué par les internautes ; les fans disent, ‘Nahi Dekha Jaata Ghatiya Pyaar’ [Watch]

Dans le prochain épisode, nous verrons Tina Datta dire à Shalin Bhanot qu’elle ressent un peu pour lui. Cela s’est produit après qu’il lui ait dit qu’il n’avait aucun sentiment. On dirait que Shalin Bhanot est contrarié que Tina Datta ne lui accorde pas assez de respect. Il lui dit qu’il n’est pas son garçon d’honneur pour lui apporter du café et faire ses courses. Tina Datta s’énerve. Shalin Bhanot et elle décident de rester loin l’une de l’autre. Mais il semble que Shalin Bhanot veuille rafistoler. Les deux partagent un câlin. Les fans ne sont tout simplement pas impressionnés par cela.

Regardez la dernière promo de Tina Datta et Shalin Bhanot ci-dessous

Les fans ont mal réagi à la promo à la fois sur Instagram et Twitter. Beaucoup pensent que Tina Datta aurait mieux joué seule sans cet angle de Shalin Bhanot. Jetez un oeil aux commentaires…

WTF ??? Mera fav gaana gâter ho gaya ??#PryAnkit Yaar yeh gaana PriyAnkit par chahiye tha yeh kya ho raha !!! ?? Shria Verma ? (@ShriyaVerma002) 29 novembre 2022

Bas ek hi baat bolungi… ISS SONG KA SATYANASH KAR DIYA ? ? ? ? ? ? Akhi//fan selon ? (@AHA17bd) 29 novembre 2022

PR stunt kab tak chalega.,, Roj épisode ke 15 minutes barbad hote hain… PR ko bolo bhai bas kar, Connectez-vous inko vote dena band karenge ? ?? ?????? ?? (@albelaindian) 30 novembre 2022

Nommer hote salut dono Shuru ho jaate hain ? Abhi toh cake bhi kisi Ko nahi derahi thi, Elle a dit à bb uske koi apnea nahi hai … U Turn Daksh Shah (@TheTrueHuman_jj) 29 novembre 2022

Téléréalité bol bol ke vous drame bazii dikhana band karooo s’il vous plait ? ? Il vaut mieux regarder un spectacle SAS bahu plutôt que ce faux amour angal .. ruthna manana .. et tout? ?????? Rachami ? (@ItzYourAnkita) 30 novembre 2022

Il y a deux jours, Sajid Khan a déclaré à Sumbul Touqeer que Tina Datta avait peur des nominations et d’être rejetée. Il a dit qu’elle n’avait aucune pertinence étant donné que son émission de télévision s’était terminée il y a sept ans.