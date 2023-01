Bigg Boss 16 : L’amitié Shalin Bhanot-Priyanka Chahar Choudhary alias Sakha-Sakhi va s’effondrer ? Ce dernier lui demande de faire des crises de colère devant Tina Datta

Grand Patron 16Le dernier épisode de s’est terminé il y a quelques minutes. C’était un épisode assez ennuyeux avec les tâches tournant autour de la ration. MC Stan et Archana Gautam qui s’est disputé la nuit dernière au sujet des devoirs de la maison étaient assez modérés aujourd’hui et n’ont pas participé de tout cœur aux tâches qui se sont déroulées dans Bigg Boss 16 ce soir. Bigg Boss les a critiqués tous les deux pour leurs attitudes et a annulé le reste des tâches en ne leur donnant qu’un seul panier plein de rations pour toute la maison. Et maintenant, dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary se lancer dans une vilaine bagarre.

Bigg Boss 16 promo de l’épisode à venir

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16 hébergé par Salman Khan, nous verrons plus se dérouler pour garantir la ration pour la semaine. Et pour cela, ils devront nommer l’un des candidats. À l’heure actuelle, les candidats nominés sont Tina Datta, Shalin Bhanot, Soundarya Sharma, Sumbul Touqeer Khan, Sajid Khan, Archana Gautam et Sreejita De. Ils doivent choisir entre la ration et le candidat nommé.

Selon la promo, Shalin Bhanot et Tina Datta sont prêtes à sacrifier leur ration mais ne veulent pas être nominées. Ils refusent de mettre les cartons des uns et des autres dans la fosse. Sajid Khan et Archana Gautam se fâchent contre eux pour être si catégoriques.

Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot entrent dans une vilaine bagarre

Lorsque Shalin Bhanot et Tina Datta refusent de se nommer, Archana Gautam emboîte le pas et Bigg Boss les punit et leur demande de rendre toute la ration de l’intérieur de la maison. Plus tard, lorsque Shalin Bhanot, Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary discutent de toute la scène, PCC s’en prend à Shalin pour avoir joué à sa convenance. Il le perd et jette des trucs. Priyanka le claque et lui demande de faire des crises de colère devant Tina et non devant elle. Les internautes s’amusent sur le même sujet.

Regardez la prochaine promo Bigg Boss 16 ici :

Selon vous, qui quittera la maison des candidats nominés cette semaine?