Bigg Boss 16: L’amitié de Tina Datta-Shiv Thakare va kaput avec la permission de Nimrit Kaur Ahluwalia

Bigg Boss 16 : Tina Datta et Shiv Thakare sont passés sur le radar grâce à Nimrit Kaur Ahluwalia après qu’il en ait fait le nouveau capitaine de la maison. Tina est vue en train de perdre son calme en voyant Nimrit prendre le commandement et a été vue en train de claquer à la fois Shiv et Nimrit et de défier qu’elle lui arrache le poste de capitaine dans les trois jours et demande à Shalin de jouer.

Regardez la vidéo de Shiv Thakare et Tina se livrant à un combat massif.

Dans la promo, vous pouvez voir comment Tina et Nimrit se livrent à une énorme bagarre après avoir été annoncée comme capitaine de la maison, plus tard dans une autre promo, vous pouvez voir Tina perdre presque son calme et appeler Shiv ‘gira hua and neech’. Leur amitié est vue en train de se briser et cela a définitivement brisé leur équipe et comment il sera intéressant de voir comment Shalin et Sajid Khan parviendront à les réunir.

Bigg Boss 16 : Tina Datta et Nimrit Ahluwalia se disputent le capitanat dans cette vidéo

Tina Datta claque fortement Shiv car elle est clairement mécontente que Nimrit devienne le capitaine de la maison, tandis que Nimrit se demande quel problème elle a s’il est sa préférence à laquelle Tina dit qu’elle n’a pas de problème de préférences mais la discussion ils eu sans eux et jouer au jeu parmi le groupe. Shalin essaie de calmer Tina à laquelle plus tard elle dit que je n’ai pas peur d’eux. Pendant que les téléspectateurs s’amusent sur la façon dont Shiv a changé la donne et sont heureux que Tina ne soit pas devenue capitaine. D’autres téléspectateurs critiquent les fabricants de Bigg Boss pour avoir toujours favorisé Nimrit.