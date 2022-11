Bigg Boss 16 : L’amitié d’Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary fait des ravages ; se dirigent-ils vers Splitsville ?

Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary sont les amis les plus épais depuis leur entrée dans l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan Bigg Boss 16. Les deux se soutiennent mutuellement, que ce soit dans les arguments ou les tâches confiées. Mais il semble que les deux ne soient pas en bons termes l’un avec l’autre.

Dans l’épisode d’aujourd’hui de Bigg Boss 16, Priyanka et Shalin Bhanot se sont lancées dans une affreuse guerre des mots après que cette dernière se soit moquée d’elle parce qu’elle était autoritaire à la maison. Mais Priyanka n’était pas contente qu’Ankit ne la soutienne pas comme il le faisait auparavant. Elle a exprimé son mécontentement envers Ankit à propos de la bagarre et il semble qu’il y ait eu une sorte de ressentiment entre les deux.

Dans le prochain épisode, Priyanka et Ankit discuteront de choses qui les ont troublés. On peut voir Ankit dire à Priyanka qu’elle fait ressortir de vieilles bagarres encore et encore, ce qui irrite certainement Priyanka. Alors qu’elle le gronde, Ankit l’avertit qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est resté silencieux mais qu’il ne dira pas devant les caméras pour protéger sa dignité.

Après avoir écouté cela, Priyanka se fâche contre Ankit et s’effondre massivement. On voit Priyanka avoir les larmes aux yeux en pensant à ce qu’Ankit vient de dire. Il peut sembler que Priyanka et Ankit s’effondrent en tant qu’amis, mais il reste à voir si les deux découvrent leurs différences et se remettent ensemble.

Pendant ce temps, Sumbul Touqeer, Soundarya Sharma et Archana Gautam ont été nominés pour l’élimination. Les colocataires ont déjà détrôné Gautam Vig du titre de capitaine. Cependant, il a toujours l’immunité intacte. Reste à savoir qui sera éliminé cette semaine.