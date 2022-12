Bigg Boss 16 : l’agence d’Abdu Rozik condamne Sajid Khan, la farce « I love tatti » de Sumbul Touqeer ; interroge les créateurs sur des images moralement incorrectes

Il y a quelques jours, Internet s’est enflammé avec une farce jouée à la sensation tadjike de 19 ans sur les réseaux sociaux Abdu Rozik par ses co-concurrents Sajid Khan et Sumbul Touqeer tout en célébrant l’anniversaire de Nimrit Kaur Ahluwalia à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. L’agence d’Abdu a maintenant condamné l’acte et a également interrogé les créateurs de Bigg Boss 16 sur la diffusion de séquences moralement incorrectes à la télévision nationale.

Tout a commencé quand Abdu, qui est apparemment éperdument amoureux de Nimrit, a pensé à différentes façons de faire de l’anniversaire de son co-concurrent un moment inoubliable. Sajid a ensuite suggéré à Abdu d’enlever sa chemise et lui, avec ses collègues concurrents Shiv Thakare, Sumbul Touqeer et MC Stan, griffonnera des messages sur son corps nu pour Nimrit.

Abdu a accepté avec joie et a participé à la farce de bonne foi, les internautes ont été furieux de la façon dont ses amis ont griffonné “J’aime tatti” (j’aime la merde) sur son dos. L’équipe de direction d’Abdu a maintenant publié une déclaration à la lumière de cet épisode particulier disant qu’il s’agit d’une violation de la confiance et de l’intégrité d’Abdu.

Efgeny Gabov de l’IFCM a déclaré qu’ils étaient profondément attristés, choqués et découragés par le récent incident “que leur client Abdu Rozik soit soumis à un comportement discriminatoire aussi inapproprié dans la Bigg Boss House”. “C’est une violation de la confiance et de l’intégrité d’Abdu d’écrire des mots sur son dos sans lui en expliquer la signification exacte.”

La déclaration indique en outre qu’Abdu essaie de se lancer dans une carrière en Inde et de ne pas devenir la cible d’humour et de moqueries non sollicités à la télévision nationale. L’équipe a également exprimé son choc que personne n’ait pris la peine de s’excuser auprès d’Abdu ou de donner des explications, mais à la place, tout le monde s’est joint à lui pour l’intimider et le ridiculiser publiquement.

L’agence a conclu la déclaration en disant qu’elle espérait que les créateurs de Bigg Boss prendraient des précautions éclairées tout en publiant ces images moralement incorrectes et prendraient des mesures légitimes contre les responsables de ces actes insensibles et socialement irresponsables.