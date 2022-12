Bigg Boss 16 : L’adresse du domicile de Sreejita De est divulguée accidentellement par Tina Datta ; le fiancé de l’actrice Michael exprime son choc

Grand Patron 16 a certains des visages les plus connus des industries de la télévision et de Bollywood. Des célébrités comme Tina Datta, Sajid Khan, Shalin Bhanot, Sumbul Touqeer Khan, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta et bien d’autres sont les candidats de la dernière saison. Tous sont populaires et bénéficient d’un grand nombre de fans dans le monde extérieur. La règle veut que les candidats ne parlent que de la maison, mais récemment, un détail très privé sur Sreejita De a été divulgué. Apparemment, l’adresse de son domicile a été divulguée à la télévision nationale.

Entertainment News : le fiancé de Sreejita De devient furieux

Lors d’une conversation entre Tina Datta et Vikas Manaktala, l’adresse de Sreejita De a été révélée. L’actrice d’Uttaran a mentionné le nom de l’appartement de Sreejita et Vikas a déclaré qu’il vivait dans la même société. Cette conversation n’a pas été mise en sourdine et elle a été diffusée, laissant le fiancé de Sreejita De, Michael Blohm-Pape, contrarié. Sur les réseaux sociaux, son fiancé a critiqué les créateurs de la série et a demandé que lorsque les abus sont mis en sourdine, pourquoi pas cela ?

Découvrez le tweet de Michael Blohm-Pape ci-dessous :

Choqué de voir les adresses de #BiggBoss16 Des HM ont fui sur la télévision nationale. Si les jurons peuvent être émis, alors pourquoi la sécurité et la confidentialité ne sont-elles pas assez importantes ! ? #SreejitaDe ne seront pas satisfaits de cela, car nous ne voulons sûrement pas que le monde entier sache où nous vivons !! @CouleursTV @EndemolShineIND Michel BP (@imichaelbp) 18 décembre 2022

Le lien changeant de Sreejita De et Tina Datta

Sreejita De est rentrée dans la maison. Elle a été éliminée au cours des premières semaines de Bigg Boss 16. Cependant, elle a eu une autre chance d’entrer dans l’émission en tant que candidate aux cartes. Dès qu’elle a marqué sa rentrée, elle a pris du panga avec Tina Datta. Les deux ont partagé une amitié chaude et froide, et maintenant ils semblent être des rivaux. Sreejita a même appelé Tina Datta « kaala dil ». Reste à savoir maintenant si cette rivalité se transformera à nouveau en amitié.